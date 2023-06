Le storie di Terra Amara continuano ad emozionare il pubblico di Canale 5 e le anticipazioni annunciano che ci saranno ancora molti cambiamenti per i protagonisti. Dalle puntate provenienti dalla Turchia si evince che presto Yilmaz verrà a sapere di essere il padre di Adnan e quando Demir lo umilierà pubblicamente non esiterà a rapire suo figlio. Questo gesto ferirà molto Zuleyha che si sentirà profondamente delusa da Yilmaz e gli dirà che tra lui e Demir non c'è più alcuna differenza.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz apprenderà che Adnan è suo figlio

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia raccontano che nelle prossime puntate Yilmaz verrà a sapere di essere il padre biologico di Adnan. Zuleyha lo pregherà di non rivendicare i suoi diritti sul bambino per evitare che scoppi l'ennesima guerra tra le famiglie e lui la ascolterà. Con il passare del tempo, le voci a Cukurova inizieranno a diffondersi e per evitare ulteriori pettegolezzi, Demir organizzerà una conferenza stampa. Il marito di Zuleyha ammetterà alla stampa che Adnan non è suo figlio ma di Yilmaz, ma questo per lui non cambia assolutamente nulla. Demir racconterà che Zuleyha era arrivata a Cukurova fingendosi la sorella di Yilmaz e che si è innamorato di lei sin da subito.

Anticipazioni prossime puntate: Demir riconosce la paternità di Yilmaz davanti a tutta Cukurova

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro dei riflettori la conferenza stampa tenuta da Demir per fare chiarezza sulla paternità di Adnan. L'uomo dirà a tutti che il bambino porta il nome di suo padre, la persona che gli è più cara al mondo, e che lo considera suo figlio a tutti gli effetti.

Quando Demir spiegherà di aver sposato Zuleyha pensando che fosse la sorella di Yilmaz, quest'ultimo reagirà attaccandolo. "L'hai sposata con la forza", gli urlerà, ma Yaman non si lascerà piegare. Demir proseguirà con il suo discorso, falsando la verità e dicendo che non avrebbe mai guardato una donna sposata. Zuleyha e Yilmaz non riusciranno a credere alle parole che sentiranno.

Yilmaz prenderà con sé Adnan e Zuleyha chiuderà con lui

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Yilmaz sarà furioso per le bugie che Demir racconterà alla stampa sul loro passato. L'uomo approfitterà della confusione dell'evento per introdursi a villa Yaman e prendere il piccolo Adnan, all'insaputa di Zuleyha. Saniye lo vedrà, ma non riuscirà a fermarlo e Yilmaz andrà via con suo figlio, portandolo a spasso per il paese. Al suo ritorno, Yilmaz riporterà Adnan da Demir e Zuleyha, in pena per il bambino che sembrava sparito nel nulla. Questo gesto ferirà molto la signora Altun che si sentirà tradita dall'uomo che ama e non riuscirà a perdonarlo. Zuleyha non ascolterà le ragioni di Yilmaz e chiuderà con lui: "Non c'è differenza tra te e Demir, non incrociare più la mia strada", gli dirà in lacrime. Akkaya proverà a spiegare di aver preso suo figlio perché le parole di Demir erano umilianti per lui, ma le sue parole non serviranno a nulla.