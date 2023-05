Diversi rivelazioni saranno al centro dei nuovi episodi di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5.

Le trame della soap opera proveniente dalla Turchia segnalano che Demir Yaman organizzerà una conferenza stampa dove ammetterà la verità sulla paternità del piccolo Adnan.

Terra amara, anticipazioni: il piccolo Adnan si ferisce giocando con una pistola

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in prima visione assoluta svelano che Demir metterà un freno ai pettegolezzi su Adnan.

Tutto inizierà quando il ricco imprenditore impedirà a Zuleyha di fuggire da Cukurova insieme al rivale.

In questo frangente, la protagonista confiderà a suo marito di aver rivelato a Yilmaz la verità sul piccolo Adnan.

Il giovane Yaman, su tutte le furie, organizzerà la cerimonia di circoncisione del figlio per rivendicare il proprio ruolo di padre. Un evento che arriverà alle orecchie di Akkaya, il quale non esiterà a recarsi al ranch degli Yaman per impedire tutto ciò. Sarà in questo frangente che il piccolo Adnan si ferirà accidentalmente con la pistola, lasciata incustodita da Demir.

Zuleyha è molto risentita nei confronti del marito e di Yilmaz

Adnan verrà immediatamente portato al pronto soccorso dove verrà sottoposto a una delicata operazione, venendo salvato.

Nonostante questo, Zuleyha apparirà molto risentita con Demir e Yilmaz, ritenendoli i responsabili di quanto successo al piccolo Adnan a causa dei loro continui dissapori.

La donna infatti non se la sentirà di fare pace con suo marito, spiegando che per lei è indifferente divorziare da lui visto che l'unica cosa che le interessa è il bene dei suoi figli. Parole che saranno sentite anche da Behice, Fekeli e Mujgan, la quale sembrerà convincersi di tale possibilità.

Demir ammette che Akkaya è il padre di Adnan in conferenza stampa

Allo stesso tempo, Demir dovrà affrontare un altro grattacapo quando in paese si diffonderà la voce che Yilmaz è il padre di Adnan. Per tale motivo, il ricco imprenditore deciderà di intervenire, ordinando una conferenza stampa in cui confermerà il pettegolezzo, ribadendo però di voler continuare a fare da genitore al bimbo.

Tuttavia Yaman darà una versione diversa della storia, rivelando di aver sposato Zuleyha in quanto credeva che fosse la sorella di Yilmaz e di aver accettato il bambino che portava in grembo come se fosse suo. In questo modo, quindi, l'uomo non svelerà tutti i malefatti compiuti ai danni della moglie per tenerla vicino a sé. Tale atteggiamento desterà la furia di Akkaya, presente alla conferenza.