Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara, in programma prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per numerosi colpi di scena che non passeranno inosservati.

Spazio in primis alle vicende di Demir, il quale si ritroverà a fare i conti con un rapimento che metterà seriamente in pericolo la sua vita.

Spazio anche alle vicende di Fekeli, che nel corso dei nuovi appuntamenti si ritroverà a fare i conti con un infarto.

Demir ritrova la felicità con Zuleyha: anticipazioni turche Terra amara

Le anticipazioni turche delle prossime puntate di Terra amara rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Demir, costretto ad affrontare la presenza di Umit a Cukurova.

La donna non avrà alcuna intenzione di arrendersi e cercherà di conquistare l'uomo, strappandolo via dalla sua amata Zuleyha.

Demir, però, non si lascerà abbindolare facilmente e andrà avanti per la sua strada, cercando di essere fedele alla sua amata, con la quale ha ritrovato una perfetta armonia in seguito alla morte di Yilmaz.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Demir si ritroverà a essere vittima di un brutto episodio che avrà delle conseguenze del tutto inaspettate.

Demir viene rapito: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Le anticipazioni turche di Terra amara rivelano che l'uomo si troverà per strada, quando a un certo punto verrà colpito dalla presenza di una macchina che ha subito un incidente e chiede soccorso.

Demir non ci penserà due volte a fermarsi ma, nel momento in cui metterà il piede fuori dalla vettura, ecco che verrà brutalmente colpito alla testa.

L'uomo perderà immediatamente i sensi e non si renderà conto di essere vittima di un rapimento: i banditi, infatti, lo caricheranno sulla loro vettura e lo porteranno via, facendo perderne le tracce.

Che fine farà Demir? Riuscirà a salvarsi?

Fekeli viene colto da un infarto: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Le anticipazioni turche delle prossime puntate di Terra amara rivelano che Fekeli scoprirà che qualcuno ha piazzato delle bombe all'interno della vettura di Demir con lo scopo ben preciso di togliergli la vita.

L'uomo deciderà di indagare per scoprire chi sia il responsabile di quanto è accaduto e alla fine i sospetti si concentreranno su Fikret.

Nel momento in cui Fekeli andrà da Fikret per affrontarlo, si ritroverà a fare i conti con un malore improvviso: l'uomo verrà colto da un infarto che rischierà di compromettere per sempre la sua vita.

Immediato il trasporto in ospedale, dove Mujgan cercherà in tutti i modi di salvarlo ed evitare il peggio.