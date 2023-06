La terza stagione di Terra Amara si contraddistinguerà per i vari lutti che sconvolgeranno le vite dei protagonisti, con la morte prima di Hunkar e poi di Yilmaz. Ma ci sarà comunque tempo per i buoni sentimenti, come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, Cetin e Gulten diventeranno marito e moglie e per unirsi in matrimonio sceglieranno le nozze collettive che Zuleyha Altun deciderà di organizzare per rendere onore proprio alla defunta suocera.

L'organizzazione delle 'nozze collettive'

Proseguono le anticipazioni di Terra amara e si concentrano sul matrimonio che vedrà protagonisti Cetin e Gulten, che dopo aver superato numerose vicissitudini riusciranno a essere felici insieme.

Seguendo la storyline della soap turca ambientata nella Turchia degli anni '70, anche se soffrirà per la morte del suo amato Yilmaz Akkaya, Zuleyha deciderà di prendere il posto alla tenuta della suocera Hunkar. In accordo con Demir che le offrirà ospitalità alla tenuta offrendole anche il ruolo di 'padrona di casa', Altun deciderà di dare il via all'organizzazione di un matrimonio collettivo. Si tratterà di una cerimonia a cui Hunkar teneva molto, grazie alla quale i compaesani indigenti potranno sposarsi con tutte le spese a carico della famiglia Yaman.

Anche se non avranno alcun tipo di problema a sostenere il dispendio economico legato al matrimonio, Gulten e Cetin decideranno di diventare marito e moglie durante questo tipo di cerimonia di cui diventeranno un vero e proprio simbolo.

Durante la celebrazione, con la vicinanza di Saniye e Gaffur, la coppia potrà scambiarsi i voti nuziali avendo al proprio fianco come testimoni Zuleyha e Alì Rahmet Fekeli.

I festeggiamenti per le nozze di Gulten e Cetin

Tutta la festa si svolgerà nel migliore dei modi e anche quando i neo-sposi si troveranno da soli in intimità, Cetin riuscirà con i suoi modi dolci a mettere a proprio agio Gulten che avrà qualche difficoltà sulle prime ricordando la violenza subita qualche tempo prima da parte del cugino di Demir.

Ma se da un lato i festeggiamenti porteranno molta allegria in paese, anche grazie alla presenza di una coppia un po' attempata che dopo aver vissuto nel 'peccato' per molti anni finalmente si congiungerà in matrimonio, non tutti gioiranno. Infatti, le anticipazioni rivelano che Fikret non riuscirà a darsi pace neanche in un giorno di festa, avendo in testa solo la sua sete di vendetta nei confronti del fratellastro Demir.