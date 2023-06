Nella terza stagione di Terra amara Demir scoprirà che Fikret è il suo fratellastro. Sarà proprio il figlio illegittimo di Adnan Yamam a riferirglielo, ma con questa verità ne verranno altre a galla, tipo che Züleyha era a conoscenza della faccenda e del fatto che Fikret lo stesse ricattando con delle lettere anonime. Si scoperchierà il vaso di Pandora e sicuramente la vita a Villa Yaman non sarà più la stessa.

Demir scopre del viaggio di Züleyha e Sevda a Istanbul

Demir verrà a sapere tutta la verità: Fikret è il suo fratellastro, nato da una relazione clandestina di Adnan Yaman.

Non riuscirà a credere che il padre abbia fatto una cosa del genere alla madre e che soprattutto non si sia preso cura del bambino. Scoprirà anche altri dettagli in merito alla faccenda e ne vorrà parlare con Züleyha.

Arriverà a casa imbestialito e chiederà alla moglie di poter parlare in privato in camera da letto. Quando saranno da soli Demir le dirà: "Perché mi hai nascosto di Fikret? Sapevi tutto e mi hai tradito". La ragazza rimarrà impietrita quando saprà che Demir sa che insieme a Sevda è andata a Istanbul per scoprire se suo padre ha avuto un figlio illegittimo.

Züleyha non sa replicare alle accuse di Demir

"Hai fatto tutto alle mie spalle, come posso fidarmi di te?", dirà Demir, ma Züleyha proverà a discolparsi: "L'ho fatto per te, per i nostri figli e la nostra famiglia.

Perché sapevo che cosa avresti fatto se lo avessi saputo e non volevo che ci fosse l'ennesimo spargimento di sangue".

Per Demir, però, questa sarà solo una scusa: lei è sua moglie e gli deve raccontare tutto. Affermerà ciò anche perché è venuto a conoscenza di una scusa: è stato Firket a mettere le bombe nei camion della holding Yaman e se non le avessero trovate per caso, probabilmente degli operai sarebbero potuti morire innocentemente.

Züleyha rimarrà senza parole e non saprà come replicare.

La nuova vita di Demir

Demir non riuscirà a capire perché Züleyha e Sevda si siano recate a Istanbul, capirà che Fikret le ha fatto qualcosa, magari l'ha minacciata, allora la ragazza gli racconterà la faccenda del bosco, quando lei ha seguito Fikret perché l'ha visto mentre prendeva qualcosa dagli uffici dell'azienda Yaman.

Demir si arrabbierà per ciò che ha combinato Züleyha, è stata una mossa azzardata seguirlo da sola in mezzo al bosco. Lui teme tanto per la sua incolumità, gliel'ha già detto un'altra volta: sta ancora soffrendo per la morte della madre, non potrebbe sopportare di perdere anche lei. Demir non riuscirà a darsi pace, anche perché avrà una nuova realtà da affrontare: Fikret è il suo fratellastro e sicuramente sarà pronto a portare scompiglio nella sua vita.