In Terra Amara verrà fuori che Fekeli non è morto per cause naturali, ma che è stato ucciso dal migliore amico di Mehmet, Abdülkadir. Solo che Züleyha scoprirà tale verità nel momento peggiore, ovvero quando sarà pronta a convolare a nozze proprio con Mehmet. Sarà Lütfiye a svelarle tutto e la ragazza dovrà prendere una decisione: dopo ciò che ha saputo deve ancora sposarsi con Mehmet?

Lütfiye svela a Züleyha che Fekeli non è morto per cause naturali

Züleyha sarà pronta a cambiare vita. Dopo la morte di Yilmaz e Demir sposerà il suo nuovo amore, Mehmet, tuttavia nemmeno questa volta la sua favola avrà il lieto fine a causa di un segreto che le svelerà Lütfiye.

Attenderà propri pochi minuti prima che Züleyha convoli a nozze per dirglielo, la ragazza avrà indosso anche l'abito da sposa.

Lütfiye non ha mai avuto intenzione di svelarle questo segreto, ma visto che sposa Mehmet non può fare altrimenti.

La verità sulla telefonata anonima ricevuta da Lütfiye

Lütfiye le racconterà che qualche mese prima ha ricevuto una telefonata anonima in cui qualcuno le ha svelato che Fekeli non è morto per cause naturali, ma che è stato vittima di un omicidio. Inoltre le è stato rivelato che l'uomo è stato ucciso da Abdülkadir, in più quest'ultimo ha anche comprato la piccola villa, quindi non riescono a capire che cosa ci sia sotto.

Verrà anche fuori un'altra cosa: Fekeli è stato ucciso a Isparta, la città di provenienza di Mehmet, dal migliore amico di quest'ultimo, che non sia solo una coincidenza?

Sta di fatto che Lütfiye le consiglierà di pensarci attentamente prima di convolare a nozze.

Züleyha dice a Mehmet che non vuole più sposarlo

Züleyha non saprà cosa fare: deve o non deve sposare Mehmet? In più negli stessi istanti verrà arrestato anche Fikret, forse incastrato proprio da Abdülkadir, così Züleyha deciderà di non legarsi per la vita a un uomo che potrebbe essere un assassino e un truffatore.

Züleyha parlerà direttamente con Mehmet, che andrà a prenderla per convolare a nozze, e gli dirà di aver cambiato idea. Ovviamente Mehmet vorrà sapere il motivo per cui non ha più intenzione di sposarlo, ma Züleyha preferirà non proferire parola.

Saniye muore tragicamente in un incidente stradale

A ogni modo il matrimonio annullato tra Mehmet e Züleyha non sarà la notizia del giorno.

Poco dopo alla tenuta arriverà la polizia, che annuncerà a Gaffur che Saniye è morta in un incidente stradale. Insieme a lei in macchina era presente Gūlten ma la ragazza, seppur in condizioni gravi, si è salvata e si trova in ospedale per essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Tutti saranno disperati per il triste destino che ha unito le due cognate e correranno in obitorio per dare l'ultimo saluto a Saniye.