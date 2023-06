Giulia Stabile e Sangiovanni (Pietro Giovanni Damian all'anagrafe) si sarebbero lasciati. Dopo i rumor dei giorni scorsi, Alessandro Rosica sul proprio account Instagram ha spiegato che la relazione sarebbe giunta al capolinea. Nonostante la giovane età i due ex allievi di Amici di Maria avrebbero deciso di rimanere in ottimi rapporti, poiché il sentimento è sempre stato forte e vero.

L'indiscrezione di Rosica

L'esperto di Gossip Alessandro Rosica tramite il suo account Instagram (Investigatore Social) ha annunciato la rottura tra Giulia Stabile e Sangiovanni.

Il diretto interessato ha ammesso che si tratta di una notizia che non avrebbe mai voluto dare. Al tempo stesso si è complimentato per la maturità dimostrata dai due ex: "Mi stupisce, perché nonostante la giovane età hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti".

Al momento Giulia Stabile e Sangiovanni non hanno confermato, ma da mesi si rincorrono voci di crisi tra la coppia. Ad alimentare i pettegolezzi ci hanno pensato gli stessi ex allievi di Amici di Maria: da tempo non si mostrano più insieme sui social, come accadeva in passato.

La reazione di alcuni fan della coppia

La notizia della presunta rottura fra Giulia e Sangiovanni non è passata inosservata sui social.

Moltissimi fan della coppia si sono detti dispiaciuti, ma hanno compreso la situazione: "Sono molto giovani, era inevitabile".

Un altro utente ha affermato: "A 20 anni è giusto così". Un altro utente ha sostenuto che non si tratta di uno scandalo, poiché i due fidanzati si sono conosciuti quando erano giovanissimi.

Tra i vari commenti, c'è anche chi spera in un ritorno di fiamma e chi invece augura il meglio ad entrambi. La coppia si è conosciuta all'interno della scuola di Amici di Maria e per entrambi si è trattato del primo amore.

Le parole di Giulia Stabile

In un'intervista rilasciata al settimanale Grazia, Giulia Stabile ha risposto ad una domanda sulla sua situazione sentimentale che non lascia presagire nulla di positivo: "Posso solo dire che per me lui è e resterà per sempre il primo grande amore".

Per quanto riguarda i suoi progetti di lavoro futuri, la ballerina ha spiegato che in estate andrà a studiare in America dove vorrebbe anche intraprendere una carriera lavorativa.

L'unico pensiero di Giulia è quello di non gettare tutto ciò che ha costruito fino ad oggi in Italia: ha condotto Tu si que Vales ed ha fatto parte del corpo di ballo di Amici.

Su Twitter invece, la giovane ha pubblicato un post malinconico in cui ha ammesso di non vivere un bellissimo momento. Tuttavia, Stabile è pronta a dimostrare di essere una donna forte e lo farà tramite uno spettacolo di danza che la vede protagonista.