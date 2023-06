Con il passare delle ore, emergono nuovi retroscena sul privato di una protagonista di U&D che è tornata alla ribalta mediatica per i suoi amori. Da quando ha ufficializzato la rottura con Federico Chimirri per un tradimento che avrebbe scoperto, Giulia Cavaglià è stata presa di mira dalle frecciatine di un suo famoso ex.

Manuel Galiano sostiene di essere stato "corteggiato" dall'influencer un anno fa e di avere delle prove che potrebbe mostrare a tutti in caso di una smentita di lei.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Manuel e Giulia Cavaglià si sono fidanzati a U&D nel 2019 ma, stando a quello che lui ha raccontato in una room su Twitter il 7 giugno, la relazione non sarebbe mai realmente decollata.

Prima di commentare la rottura tra l'influencer e Federico Chimirri, il giovane ha svelato un retroscena su quello che sarebbe accaduto subito dopo la scelta davanti alle telecamere.

"Sono andato a casa sua e mi ha detto che non mi avrebbe mai amato perché era già innamorata di un altro", ha fatto sapere Galiano nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Secondo il ragazzo, dunque, l'ex tronista avrebbe un modus operandi con tutti i fidanzati dei quali vorrebbe "liberarsi": sia con lui che sia il cuoco che ha lasciato pochi giorni fa, Giulia avrebbe tirato fuori presunti tradimenti mai supportati da prove concrete.

La versione del protagonista di U&D

Manuel ha continuato a provocare la ex Giulia raccontando quello che sarebbe accaduto tra loro non molto tempo fa, quando avrebbero avuto dei contatti sui social network dopo un periodo di gelo.

"Un anno fa mi invitò in camera sua", ha fatto sapere Galiano in una room su Twitter alla quale ha partecipato il 7 giugno.

L'ex corteggiatore di U&D, però, ha precisato di aver detto "no" a Cavaglià perché in quel periodo entrambi erano fidanzati (lei con Federico Chimirri, ndr), ma ha aggiunto: "Lei è una stratega, ma sa che ho quei messaggi quindi non dirà niente".

Ai fan che gli hanno chiesto come reagirebbe ad una smentita della tronista alle sue parole, il ragazzo ha risposto: "Se nega e dice che non è vero, io tiro fuori i messaggi".

Manuel, dunque, è sembrato molto sicuro del fatto suo e ha avvertito Giulia che è pronto a rendere note le loro recenti conversazioni pur di dimostrare di essere dalla parte della ragione.

Il confronto tra gli ex della tronista di U&D

L'ex corteggiatore di U&D, dunque, sostiene che Giulia starebbe vestendo i panni della vittima pur non potendoselo permettere.

"Lei è stata la prima a tradire. Se faccio vedere degli screen che ho, diventerebbe una carnefice", ha scritto Galiano su Instagram il 7 giugno.

Nel corso della chiacchierata che ha fatto con i fan su Twitter, poi, Manuel ha anche raccontato del confronto che ha avuto con Federico nelle scorse ore.

"Mi ha chiamato lui e gli ho detto tutto. Era affranto e lo capisco perché ci sono passato anch'io", ha fatto sapere l'ex corteggiatore ribadendo che Cavaglià starebbe cercando di mettere in cattiva luce Chimirri esattamente come avrebbe fatto con lui nel 2019 prima di lasciarlo.

"Lei quando si stanca di qualcuno fa così, vuole passare per santa ma non lo è", ha concluso il ragazzo nello sfogo che siti e blog stanno riportando.

Presa di mira da più parti (anche l'ex tronista Jessica Antonini non le ha risparmiato pesanti critiche), Giulia continua a rimanere in silenzio e usa i social network solo per parlare del suo lavoro da influencer. Stamattina, ad esempio, la giovane è partita per Parigi e tra le sue Stories non compare alcun accenno ai mille gossip che stanno circolando sulla sua vita privata.