Una delle coppie più amate tra quelle che si sono formate negli studi di Uomini e donne di recente si è separata ad un anno dalle nozze. Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno confermato la fine del loro matrimonio con post Instagram o partecipando ad interviste sui social network, il tutto a meno di una settimana dall'addio ufficiale.

In queste ore, ad esempio, il cavaliere del Trono over si è sfogato sulla rottura con la moglie e su un suo eventuale rientro nel parterre dopo le vacanze.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Mercoledì 14 giugno sono emerse le dichiarazioni con le quali Fabio di U&D si è sfogato dopo l'addio a Isabella.

Da circa una settimana, infatti, la dama e il cavaliere sono al centro dell'attenzione mediatica per l'improvvisa fine del loro matrimonio, celebratosi solo un anno fa e dopo una frequentazione durata pochi mesi.

Intervistato da Opinionista social, Mantovani si è lasciato andare a racconti inediti sul periodo che sta vivendo, soprattutto da quando Ricci ha interrotto il loro rapporto. "Non è un bel momento", ha spiegato il protagonista del Trono over a distanza di circa 8 giorni da quando è stata ufficializzata la sua separazione legale dalla moglie.

L'imprenditore, però, sta ritrovando il sorriso grazie alla nascita del primo nipotino che ha riportato gioia in tutta la sua famiglia.

Nessuna frecciatina alla protagonista di U&D

Senza mai scendere nei particolari del perché tra lui e Isabella è tutto finito da un giorno all'altro, Fabio ha fatto sapere: "Sono cose che succedono, ho un ricordo bellissimo ma anche amarezza per la conclusione".

Il cavaliere del Trono over, però, ci ha tenuto a precisare di non essersi pentito di niente, neppure di aver sposato Ricci pochi mesi dopo averla conosciuta in uno studio televisivo.

Anche se è affezionato alla redazione e a Uomini e donne in sé, Mantovani ha detto che non tornerebbe in studio per rimettersi in gioco, anche perché lì ha tanti ricordi della storia d'amore che è finita ufficialmente lo scorso 6 giugno. "Quel programma per me è Isabella, non ha senso senza di lei e quindi non tornerei", ha chiarito l'imprenditore.

Stando a queste dichiarazioni, dunque, Fabio non dovrebbe figurare nel parterre 2023/2024 del dating-show di Maria De Filippi, quello che sarà presentato a fine agosto nel corso della prima registrazione stagionale.

Le parole dell'ex volto di U&D

Se Fabio è stato più diplomatico nel primo sfogo dopo la separazione, qualche giorno fa Isabella ha lanciato una frecciatina all'ex marito quando ha annunciato la fine del loro matrimonio.

"Il 6 giugno 2023 mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, allora non è vero", ha scritto la dama di U&D in un post Instagram. La protagonista del Trono over non ha più parlato di questo argomento e non ha neppure commentato i rumor che sostengono che si sarebbe allontanata da Mantovani per motivi economici.

Ricci, inoltre, sembra che possa tornare nel dating-show che l'ha resa popolare. I telespettatori sognano di rivedere Isabella nel parterre, soprattutto di assistere ancora una volta ai suoi scontri con Gemma Galgani. Tra le due donne, infatti, non c'è mai stata simpatia, e per circa un anno hanno litigato per intere puntate e senza mai trovare un punto d'incontro. La 73enne di Torino a settembre potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con la sua storica antagonista.