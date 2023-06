Secondo avvistamento nel giro di poche settimane per una coppia di ex protagonisti di Uomini e donne over. Il 29 giugno, infatti, Anna Tedesco e Giorgio Manetti sono riapparsi insieme sui social network, e questo ha dato il via a nuove chiacchiere sul loro rapporto.

Molti fan del dating-show sono certi che tra Giorgio e Anna ci sia del tenero, ma i diretti interessati finora non hanno né confermato né smentito il Gossip.

Aggiornamenti su Giorgio e Anna

A distanza di qualche settimana dalle chiacchiere scatenate da un video postato su Instagram, Anna Tedesco ha deciso di rifarlo: giovedì 29 giugno l'ex dama di U&D ha pubblicato sul suo account un filmato che riassumeva la giornata trascorsa con Giorgio Manetti.

Nelle immagini si vedono Giorgio e Anna seduti uno accanto all'altra in piazza: la donna ha ripreso spesso il toscano e il panorama che avevano di fronte, come farebbe qualsiasi coppia.

Stando a queste ultime mosse social della storica "antagonista" di Gemma, dunque, tra lei e il Gabbiano ci sarebbe una frequentazione assidua e pubblica, tant'è che i due si fanno vedere tranquillamente e quasi sempre da soli.

Da qualche tempo a questa parte, dunque, sono tornate in auge le voci su un possibile flirt in corso tra Anna e Giorgio, un legame che andrebbe al di là dell'amicizia della quale i due hanno sempre parlato nelle interviste e in televisione.

Il parere di chi guarda U&D

In questi giorni i fan di Uomini e donne stanno commentando l'addio tra Carola e Federico ma anche i nuovi avvistamenti di Giorgio e Anna in vacanza.

Iniziano a diventare un bel po' i giorni che i due ex protagonisti del Trono over stanno trascorrendo insieme quest'estate: meno di due settimane fa, infatti, sul web non si parlava d'altro che del video nel quale Manetti imboccava Tedesco in un ristorante di lusso.

Il 29 giugno Anna ha deciso di condividere con i suoi follower nuove immagini del tempo che sta passando con il Gabbiano, anche se bisogna precisare che in questi filmati caricati su Instagram non si vede mai un bacio sulle labbra o un'effusione un po' più che amichevole.

Il rapporto tra Giorgio e Anna, però, attualmente è al centro del gossip per quello che non sarebbe mai stato detto: gran parte degli spettatori del dating-show pensa che i due siano fidanzati ma che lo starebbero tenendo nascosto per evitare ulteriori chiacchiere sul loro conto.

Possibile ritorno a U&D per il Gabbiano

Sotto al post Instagram che Anna ha dedicato alla giornata che ha trascorso con Giorgio di recente, si possono leggere i commenti di chi è certo che tra loro ci sia qualcosa in più dell'amicizia.

"Ormai si è capito da diversi anni che sono insieme", "Ora non ci sono più dubbi, state insieme", "Inutile nasconderlo", "Ti lamenti che la gente maligna su di voi, ma tu la provochi", "Si sapeva da sempre questa cosa". Questi sono solo alcuni dei pareri che i fan di U&D hanno espresso su quella che sembrerebbe essere una nuova coppia.

I diretti interessati, però, tacciono sull'argomento: da quando sono uscite le prime chiacchiere sul loro legame, né Manetti né Tedesco hanno fatto una smentita o una conferma ufficiale.

Questo silenzio, però, potrebbe dipendere anche da un altro rumor che si rincorre da giorni: sembra, infatti, che Giorgio Manetti possa tornare nel cast fisso di Uomini e donne a settembre.

Il pubblico freme dalla curiosità di sapere come reagirebbe Gemma nel ritrovarsi faccia a faccia con il suo storico ex dopo anni di gelo, e soprattutto dopo i gossip che sono circolati quest'estate su di lui e Anna.