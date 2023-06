Quali sono le fiction che troveranno spazio nella programmazione Rai della stagione 2023/2024? Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di alcuni titoli molto amati dal pubblico della tv di Stato.

È questo il caso di Don Matteo 14 con Raoul Bova e Doc 3 - Nelle tue mani, la serie medical che vede protagonista Luca Argentero.

Quali sono le nuove fiction Rai 2023/2024: le anticipazioni

Le anticipazioni sulle fiction Rai rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Don Matteo 14, la cui messa in onda però slitta al 2024.

Le riprese della fiction sono cominciate in netto ritardo rispetto alla data prevista inizialmente, complice anche il nuovo impegno professionale di Raoul Bova che, nel corso della prossima stagione televisiva, sarà impegnato anche su Canale 5 con una nuova serie, I fantastici cinque, in cui l'attore vestirà i panni di un insegnante di atletica con allievi disabili.

Tornando all'appuntamento con Doc 3, tra le novità di questa stagione spicca il debutto di Giacomo Giorgio, l'attore lanciato dalla serie Mare Fuori, dove vestiva i panni di Ciro.

Mare Fuori 4 torna su Rai 2: anticipazioni fiction 2023/2024

Ta i titoli confermati nella nuova stagione tv spicca Mare Fuori 4, la serie evento che sta appassionando milioni di spettatori non solo in Italia.

Le riprese stanno andando avanti a ritmo serrato a Napoli, ma per vedere in onda le nuove puntate in streaming e in televisione bisognerà attendere il nuovo anno.

Nel cast è confermata la presenza di Carmine Recano e Maria Esposito, così come ci sarà spazio per il ritorno di Massimiliano Caiazzo, l'attore che questa estate sta tenendo banco sui rotocalchi di gossip per la storia d'amore con Elena D'Amario, ballerina professionista della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Il ritorno di Cuori 2 in tv: anticipazioni fiction Rai 2023/2024

Le anticipazioni sulle fiction Rai per la stagione 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio anche per la messa in onda di Margherita dalle stelle, film tv con protagonista Cristiana Capotondi, la quale farà rivivere al pubblico la vita dell'astrofisica Margherita Hack, di cui quest'anno ricorre il decimo anniversario della morte.

La stagione autunnale di Rai 1, inoltre, prevede anche la messa in onda dei nuovi appuntamenti con Cuori 2, la serie medical ambientata negli anni Sessanta, e con protagonisti Daniele Pecci e Pilar Fogliati.

Grande attesa anche per le puntate di Blanca 2, la Serie TV con Maria Chiara Giannetta che questa estate ha ottenuto ottimi ascolti in replica.