Ida Platano si è resa protagonista di uno sfogo su Instagram. L'ex dama di Uomini e Donne ha spiegato di avere ricevuto una telefonata da una persona sconosciuta in cui veniva criticata come madre. A tal proposito ha precisato di essere molto arrabbiata, perché determinate cose non se le fa dire da nessuno. Inoltre ha fatto sapere che suo figlio è felice e conduce una vita serena al contrario di quanto possano pensare alcune persone.

Lo sfogo di Platano

Tramite una storia su Instagram, Ida Platano ha sbottato contro chi ha insinuato che sia una "cattiva madre".

Nel dettaglio ha affermato: "Siete bravi voi? Vi voglio vedere a casa vostra cosa fate". A differenza di quanto dicono alcuni hater, Ida ha precisato che suo figlio è felice e sereno: "Forse non avete niente da fare dalla mattina alla sera, o forse vi piace, godete di questa cosa, di far arrivare davvero una persona all’esasperazione".

L'ex volto del dating show di Maria De Filippi ha chiesto a tutti di farsi una vita, anziché passare le giornate ad insultarla. Platano ha riferito che il suo sfogo nasce dal fatto che una donna sconosciuta è entrata in possesso del suo numero di telefono e l'ha chiamata per criticarla suo suo modo di essere madre: "Siete impazziti? Sono arrabbiata, perché io queste robe qua da madre non me le faccio dire da nessuno".

Il precedente

Non è la prima volta che Ida Platano viene criticata come madre. Lo scorso 14 giugno, l'ex dama di Uomini e Donne aveva postato uno scatto insieme all'attuale compagno e un hater aveva scritto: "Bestia di madre".

In quel caso la diretta interessata era intervenuta, chiedendo ai leoni da tastiera di smetterla di offenderla altrimenti sarebbe passata alle vie legali.

Alcuni hater spesso per criticare Ida tirano in ballo il figlio: quest'ultimo è nato da una precedente relazione avuta dall'ex dama. Altri telespettatori di Uomini e donne sostengono che la storia con Riccardo Guarnieri sia giunta al capolinea per colpa di Ida.

Infine, c'è anche chi la critica per avere intrapreso una relazione con un uomo più giovane di lei.

Ida e Alessandro: come procede la relazione?

A proposito di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, la relazione procede a gonfie vele. Di recente, si è mormorato di alcuni tradimenti da parte dell'ex cavaliere ma la parrucchiere bresciana è intervenuta e ha messo a tacere ogni pettegolezzo di gossip.

La scorsa settimana, Ida e Alessandro sono stati a Roma nel ristorante dove lavora Luca Salatino e hanno effettuato una sorta di reunion con alcuni ex volti di Uomini e Donne: nello scatto pubblicato è emerso che al locale erano presenti anche Lavinia Mauro con il fidanzato Alessio Corvino e Matteo Ranieri.