Poche ore fa, sui profili social ufficiali di Temptation Island, sono stati svelati i nomi dei tentatori e delle tentatrici di questa nuova edizione. Tra di loro ci sono due volti noti al pubblico di Uomini e donne. Si tratta di Daniele Schiavon e Andrea Della Cioppa. Il primp è l'ex scelta della tronista Giulia Quattrociocche. Il secondo è la non scelta di Veronica Rimondi.

Due ex volti di U&D nel cast di Temptation: Daniele Schiavon e Andrea Dalla Cioppa

Temptation Island sta per tornare. La prima puntata della nuova edizione, andrà in onda in prima serata su Canale 5 lunedì 26 giugno.

C'è grade curiosità per vedere come se la caveranno le sette coppie di fidanzati. Il format non è cambiato rispetto alle precedenti edizioni. I fidanzati e le fidanzate vivranno per 21 giorni in villaggi separati insieme a tentatori e tentatrici. Ebbene, in queste ultime ore, sono stat svelati i nomi dei ragazzi e della ragazze single che cercheranno di mettere in crisi le coppie partecipanti. Tra i nomi, spiccano quelli di due ex volti di Uomini e donne. Si tratta di Daniele Schiavon, ex scelta di Giulia Quattrociocche e di Andrea Della Cioppa, ex corteggiatore di Veronica Rimondi.

Chi è il tentatore Daniele Schiavon: ex di Giulia Quattrociocche

Daniele Schiavon fu la scelta di Giulia Quattrociocche nel 2019.

Il giovane aveva deciso di partecipare a Uomini e donne quasi per gioco e nel programma si era subito trovato in sintonia con l'allora tronista Giulia. Lei lo scelse a discapito di Alessandro Basciano e i due uscirono dal programma nel dicembre del 2019. A marzo del 2020 la rottura. Attualmente Daniele è ancora single. Ecco perché la redazione di Maria De Filippi, lo ha voluto nel ruolo di tentatore a Temptation Island.

Classe 1995, Schiavon lavora nel campo della ristorazione ma è anche un calciatore. Gioca nel ruolo di centrocampista nell'Asd Crecas Palombara. Già ai tempi della sua partecipazione a Uomini e donne, era stato definito come il Can Yaman italiano per la sua bellezza.

Tra i tentatori di Temptation 2023 anche Andrea Della Cioppa

Altro volto noto arruolato come tentatore a Temptation Island, è quello di Andrea Della Cioppa. Il pubblico di Uomini e donne lo ricorderà come corteggiatore della tronista Veronica Rimondi nel 2022. In quell'occasione, non venne scelto dalla tronista, che gli preferì l'altro corteggiatore Matteo Farnea. Andrea però, fu molto apprezzato sia dai telespettatori che dagli opinionisti in studio, per il suo garbo e il suo modo di fare. Forse anche per questo, é stato scelto come tentatore a Temptation Island. Il 30enne é originario dell'Abruzzo e attualmente lavora come personal trainer e chinesiologo a Roma. Anche lui, come Daniele Schiavon, ama il calcio.