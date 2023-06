In Terra Amara presto arriverà un momento che i telespettatori attendono da tempo: Züleyha e Yilmaz finalmente insieme con il piccolo Adnan. Sarà la prima volta che il ragazzo avrà modo di stare insieme ai due da quando ha scoperto di essere il padre del bambino e non riuscirà a trattenere la felicità.

Allo stesso tempo penserà anche a un modo per stare vicino al figlio, e questo comprenderà anche l'allontanarsi dalla moglie Müjgan.

Gülten complice di Yilmaz: lo aiuta a vedere Züleyha e Adnan

Gülten sarà dalla parte di Yilmaz, per questo lo aiuterà a stare vicino a Züleyha e Adnan.

L'occasione giusta arriverà quando Demir e Hünkar dovranno recarsi in città per via della morte di Hatip, così Yilmaz chiederà a Gülten di portare Züleyha e il bambino nella piccola villa: potrebbe essere la prima occasione per stare insieme da quando il giovane ha scoperto di essere il padre di Adnan.

Gülten andrà alla villa per fare la proposta a Züleyha, che accetterà subito di vedere Yilmaz. Dovranno però stare attente agli occhi indiscreti, come quelli di Saniye, ma alla fine con una scusa riusciranno ad andare nella piccola villa.

La rivelazione di Züleyha

Quando Adnan arriverà con la madre nella piccola villa, Yilmaz non smetterà di baciarlo e abbracciarlo. Züleyha sarà molto felice di vederli insieme e a stento tratterrà le lacrime.

Gülten li lascerà da soli, sarà un momento troppo toccante e vorrà che sia solo loro.

Züleyha farà alcune rivelazioni al giovane: gli dirà che per lei il vero nome del bambino è Yilmaz, non Adnan, e che quando non c'è nessuno in giro lo chiama così. Züleyha vorrà anche sapere se Yilmaz l'ha perdonata per le bugie che gli ha detto e lui sarà molto chiaro: "In realtà sei tu che dovresti perdonarmi, visto che ti ho giudicata senza sapere nulla".

Yilmaz contro Müjgan: l'accusa di aver provato a far fuori Züleyha

Il problema dei due ragazzi, però, sarà un altro: il futuro accanto al piccolo Adnan. Ora che ha scoperto che il bambino è suo figlio, Yilmaz non vuole stargli lontano nemmeno un attimo. Züleyha gli chiederà di avere pazienza: per avere un po' di pace devono essere cauti e soprattutto vigili.

Anche il più piccolo passo falso potrebbe rischiare di separarli per sempre e al momento non possono permetterselo.

Yilmaz acconsentirà, ma sarà anche deciso a separarsi dalla moglie, visto che quando tornerà a casa accuserà Müjgan di aver provato a uccidere Züleyha. Tutti gli daranno del pazzo, in primis Fekeli che lo accuserà di dire delle falsità. In realtà starà semplicemente dicendo la verità, ma Müjgan avrà tutti dalla sua parte e non avrà alcuna intenzione di ammettere che è stata lei a provare a far fuori la sua rivale di sempre.