"I miei molti impegni non mi danno la possibilità di seguire per bene questa edizione dell'Isola dei Famosi. Mi tengo aggiornato tramite i social e so che la mia amica Pamela Camassa sta spaccando tutto. Forza Pami!", così su Instagram, rispondendo alla domanda di un follower, Marco Maddaloni fa il suo endorsement per Pamela Camassa, tra i concorrenti dell'edizione dell'Isola dei Famosi attualmente in onda ogni lunedì in prime-time su Canale 5.

Maddaloni, judoka e oggi anche, per sua stessa ammissione, un "corteggiato" personaggio televisivo ("Certo che ricevo delle avances", confessa sorridendo, "ma io ringrazio e scappo, altrimenti mia moglie si arrabbia"), ha vinto il reality di sopravvivenza made in Mediaset nel 2019 per poi tornarci - nel corso dell'edizione successiva - come tutor dei nuovi naufraghi, ma solo per poche settimane.

Marco Maddaloni in tv dopo l'isola

Dopo la sua prima esperienza sulle spiagge dell'Honduras, per Marco Maddaloni si sono spalancate le porte della tv: è stato, tra le altre cose, tutor di "Detto Fatto" su Rai 2, ospite ricorrente di alcune puntate di "Made in Sud", in onda fino al 2019 sul secondo canale del servizio pubblico e aspirante cuoco in "Celebrity Chef" su Tv8, sotto la guida dell'irreprensibile Alessandro Borghese.

Tuttavia la sua prima esperienza in un reality show risale al 2013 quando, in coppia con Massimiliano Rosolino (erano Gli Sportivi) vinse la seconda edizione di Pechino Express. A tal proposito Marco Maddaloni ricorda: "Pechino Express, insieme all'Isola dei Famosi, è senz'altro il mio programma televisivo preferito".

Pamela Camassa favorita alla vittoria dell'Isola

L'endorsement espresso nei suoi confronti da Marco Maddaloni, che delle dinamiche dell'Isola se ne intende, avrà un qualche effetto sul percorso da naufraga di Pamela Camassa? I due, curiosità a latere, oltre ad essere legati da una profonda amicizia, condividono anche lo stesso agente.

Camassa, da anni fidanzata con il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia, mosse i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a "Miss Italia" nel 2005. È più stata a più riprese valletta di Carlo Conti in alcuni dei programmi più significativi del conduttore toscano (da "I raccomandati" a "I Migliori anni").

Prima di sbarcare sull'Isola aveva vinto nel 2019 la prima edizione di "Amici Celebrities", versione in salsa Vip dello storico talent-show ideato e condotto da Maria De Filippi.