Nella prima intervista che ha rilasciato dopo la rottura con Carlo, Nicole ha parlato dell'esperienza a U&D e delle persone che hanno fatto parte del suo percorso, direttamente o indirettamente. Oltre a smentire un possibile riavvicinamento ad Andrea, nella chiacchierata che ha fatto con il blogger Pugnaloni, l'ex tronista ha replicato alle tante frecciatine che Roberta le sta lanciando tramite i social network. In merito all'ex fidanzato, invece, Santinelli ha detto che si sarebbe aspettata più maturità e non una diretta Instagram 20 minuti dopo l'addio.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Sono passati quasi 7 giorni da quando Carlo Alberto Mancini ha annunciato la fine della storia con Nicole nel corso di una diretta Instagram. L'ex corteggiatore di U&D non ha trattenuto le lacrime quando ha raccontato che è stata Santinelli a lasciarlo improvvisamente e a circa due settimane di distanza dalla scelta davanti alle telecamere.

Le ultime mosse del ragazzo, però, non sono piaciute alla tronista che oggi, giovedì 1° giugno, ha rilasciato pungenti dichiarazioni sull'ex fidanzato e su come ha gestito la loro separazione.

A Lorenzo Pugnaloni che le ha chiesto un commento su come è andata a finire la sua storia d'amore, la protagonista del Trono Classico ha fatto sapere: "Sul perché ci siamo lasciati, preferisco tenerlo riservato".

"Posso dire che non avrei mai pensato di chiudere così e da lui mi sarei aspettata più maturità".

La risposta alla dama di U&D

A Nicole, dunque, non è piaciuto che Carlo abbia avviato una diretta Instagram 20 minuti dopo essere stato lasciato: la ragazza avrebbe preferito un atteggiamento più maturo, una riservatezza maggiore e magari arrivare a dare la notizia ai fan insieme e soprattutto dopo essersi confrontati sull'argomento.

Nicole è anche andata contro Roberta Di Padua nell'intervista che è stata pubblicata il 1° giugno. Quando Lorenzo Pugnaloni le ha chiesto di replicare alle stoccate che la dama del Trono Over le sta lanciando da quando è tornata single, Santinelli ha dichiarato: "Lei come persona vale zero, quindi anche quello che dice".

"Non me ne è mai fregato niente dei suoi attacchi, anche perché spara solo cavolate", ha proseguito la giovane nell'attacco che ha fatto a quella che gli spettatori hanno considerato la sua antagonista televisiva numero uno.

Nessun ritorno di fiamma post U&D

Dopo che Andrea ha detto no ad un loro riavvicinamento post U&D, Nicole ci ha tenuto a spiegare che anche per lei è lo stesso e che le sue ultime dichiarazioni sull'argomento sono state fraintese.

Nel vocale che ha postato su Instagram per dare la propria versione sulla rottura con Carlo, la tronista ha detto: "Mi chiedete tutti cosa succederà ora con Andrea. Quello che ho provato nel programma non posso negarlo".

Queste parole hanno portato tanti curiosi a pensare che Santinelli fosse favorevole ad una frequentazione con Foriglio lontano dai riflettori, una specie di seconda possibilità dopo averlo rifiutato il giorno della scelta.

Dopo che il corteggiatore ha chiarito che non vuole essere la "ruota di scorta" di nessuno e che ormai è troppo tardi per recuperare un rapporto, la protagonista del Trono Classico ha fatto sapere: "Non ho assolutamente intenzione di sentirlo o di andare a cercarlo".

Nicole ha aggiunto che al momento sta pensando solo a sé stessa e ai suoi affetti, ovvero alle persone che le vogliono bene e che non le stanno puntando il dito contro per aver messo fine alla storia d'amore che era iniziata in tv il 9 maggio scorso.

La romana, infine, non ha fatto alcun accenno ai Gossip che vorrebbero Andrea molto vicino alla "rivale" Roberta: pare che i due si stiano sentendo e vedendo in gran segreto.