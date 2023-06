Continuano su Canale 5 gli appuntamenti con Terra Amara. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Zuleyha deciderà di prendere il posto di Hunkar alla tenuta, occupandosi delle mansioni una volta spettanti alla madre di Demir alla tenuta degli Yaman. Altun, inoltre, non si darà pace per la morte della suocera, con cui negli ultimi tempi aveva iniziato a instaurare ottimi rapporti. La mamma di Adnan vorrà scoprire la verità riguardo al decesso della donna.

Spoiler Terra amara, prossimi appuntamenti: Zuleyha accetta la proposta di Demir

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara, rivelano che tutto cambierà dopo la morte di Yilmaz. Proprio quando Zuleyha starà per divorziare da Demir per vivere la vita che tanto desiderava insieme ad Akkaya e il loro figlio Adnan, un brutto incidente cambierà i piani di Altun. Yilmaz infatti, morirà in seguito a delle gravi ferite riportate dopo un incidente stradale. Inaspettatamente, Demir proporrà alla mamma di Leyla di restare a vivere alla tenuta, nonostante prima del decesso del figlioccio di Fekeli, stessero per divorziare.

Zuleyha non smetterà di pensare alla defunta suocera e ben presto deciderà di prendere il posto di Hunkar alla tenuta.

Ovviamente, Zuleyha avrà prima l'approvazione di Demir. Tra gli scopi di Altun non ci sarà solo quello di onorare la matrona occupandosi della tenuta, ma anche quello di trovare chi l'ha assassinata.

Zuleyha si mette alla ricerca dell'assassino di Hunkar

Zuleyha contatterà un investigatore privato, conosciuto nel corso del suo passato, per indagare sulla morte della suocera.

Per prima cosa, l'investigatore chiederà a Zuleyha come stia, dopo il decesso del suo amato Yilmaz. In secondo luogo, l'uomo chiederà il motivo per cui Zuleyha ha bisogno del suo aiuto. Altun spiegherà al conoscente che dopo molto tempo, l'assassino di Hunkar Yaman non è stato ancora trovato. Zuleyha chiederà dunque all'investigatore di fare il possibile per trovare il vero colpevole dell’omicidio, partendo magari dalla ricerca dell'arma del delitto che non è stata mai ritrovata.

La mamma di Adnan si spingerà ben oltre, quando l'investigatore le chiederà se abbia dei sospetti su chi possa essere stato a commettere l’atroce crimine. Zuleyha indicherà il nome di Behice come possibile responsabile. Secondo Altun infatti, la zia di Mujgan potrebbe essere l'unica ad avere dei motivi per eliminare Hunkar. In passato inoltre, la zia di Mujgan ha tentato di assassinare anche Zuleyha in ospedale. Per tali ragioni, Altun chiederà all'investigatore di osservare attentamente tutti i movimenti di Behice.