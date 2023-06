Anche se Uomini e donne è in vacanza, i suoi protagonisti del presente o del passato non smettono di stupire. Di recente, ad esempio, Anna Tedesco si è mostrata insieme a Giorgio Manetti a cena: in un video caricato su Instagram, i due sono apparsi piuttosto complici e, per questo motivo, in molti sospettano che possano avere un flirt.

Gli spettatori del dating-show si chiedono come potrebbe reagire Gemma Galgani se il suo ex e la sua storica "antagonista" confermassero di essere una coppia.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

I fan di U&D stanno commentando il video nel quale Giorgio imbocca Anna durante una cena: nel filmato che la stessa dama ha postato su Instagram il 15 giugno si vede il "Gabbiano" offrirle del cibo, sorriderle e abbracciarla.

I curiosi si stanno chiedendo che tipo di rapporto abbiano Manetti e Tedesco, sapendo anche che si sono conosciuti agli studi Elios molti anni fa e che hanno sempre dichiarato di essere buoni amici. La complicità che i due ex del Trono over hanno mostrato nelle immagini è palese e sembra celare qualcosa di più profondo di un affetto.

In rete si sta diffondendo una voce secondo cui tra Giorgio e Anna ci sarebbe una frequentazione in corso, un legame un po' speciale che in passato hanno sempre negato di avere.

Il silenzio della protagonista di U&D

Da quando il loro video è diventato virale, né Giorgio né Anna si sono esposti per commentarlo: i fan di U&D pensano che questo silenzio possa essere una conferma delle voci che li vorrebbero legati sentimentalmente.

Nel guardare il filmato di Tedesco e della serata che ha trascorso con Manetti, molti curiosi hanno subito pensato a Gemma e alla reazione che avrà nell'apprendere questa novità.

Anni fa, infatti, Galgani dubitava del rapporto d'amicizia che il suo ex e la collega di parterre dicevano di avere, anzi, aveva parlato più volte di una frequentazione che i due avrebbero nascosto pur di continuare a partecipare al dating-show.

Oggi, a distanza di tanto tempo dall'uscita di Giorgio e Anna dal cast del Trono over, molti spettatori si sono schierati con Gemma, scrivendo sui social network: "Aveva ragione lei".

Possibili ritorni a U&D

Il fatto che le registrazioni di U&D siano in pausa fino all'ultima settimana di agosto (il blogger Pugnaloni ha fatto sapere che le riprese cominceranno a fine estate e che il dating-show ripartirà lunedì 18 settembre) non aiuta nel fare chiarezza su quello che sta accadendo tra Anna e Giorgio.

Anche se i due non fanno parte del cast del Trono over, c'è chi pensa che le loro ultime mosse social potrebbero favorire il ritorno di entrambi: del rientro di Manetti nel parterre si vocifera da settimane, e lui stesso ha dichiarato ad una rivista di gossip che risponderebbe affermativamente ad un'eventuale richiesta della redazione.

I curiosi, dunque, sono sempre più convinti che a settembre cambieranno molte cose e che i senior regaleranno nuove interessanti dinamiche, a partire dalla possibile "reunion" tra gli ex Gemma e Giorgio, fino ad arrivare a quella tra la dama 73enne e alcune sue storiche rivali televisive.

Da un po' di tempo a questa parte, infatti, si dice che Maria De Filippi vorrebbe richiamare Isabella Ricci (che si è separata dal marito Fabio Mantovani all'inizio di giugno) e Barbara De Santi, entrambe "antagoniste" di Galgani.

Quella che debutterà tra circa tre mesi, dunque, potrebbe essere un'edizione molto difficile per la "regina" del Trono over, pronta a dare il via alla sua 13ª partecipazione consecutiva al format di Canale 5.