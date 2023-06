La Promessa va avanti anche nella settimana dal 19 al 23 giugno, regalando nuovi intrecci che si apriranno con il presunto omicidio commesso da Lola. L'erede dei Lujan, ossia Manuel, avrà la testa completamente occupata dalla sua passione per gli aerei, tuttavia la sua famiglia ha ben altri progetti per lui.

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola, Manuel preferirà prendere parte a una competizione aerea grazie all'aiuto di Jana. Intanto Donna Cruz e Don Alonso organizzeranno una battuta di caccia, il cui risultato sarà manipolato a loro piacimento.

Gli invitati d'onore saranno niente meno che i duchi de Los Infantes e l'esito finale porterà le due famiglia a mettersi d'accordo per un matrimonio.

Anticipazioni La Promessa 19-23 giugno: Lola viene trovata priva di vita

Lola verrà ritrovata priva di vita. Il sergente Funes darà la notizia ai marchesi, informando loro non solo del fatto che la donna si sia uccisa, ma anche del biglietto che ha scritto prima di morire e nel quale ha ammesso di aver ucciso Tomas.

In seguito alla vicenda Donna Cruz e Leonor si recheranno dai duchi de Los Infantes per cercare di convincere Jimena a fare ritorno alla tenuta, ma senza ricevere alcun riscontro positivo. Sarà così che la marchesa passerà al piano successivo, organizzando una battuta di caccia per far colpo sui duchi.

Jana rivela la sua storia a Maria

Curro catturerà l'attenzione di Jana, in quanto convinta che possa essere il suo fratellino scomparso. Sarà così che la domestica scoprirà che presto farà ritorno alla tenuta e deciderà di rimanervi ancora per qualche tempo. In seguito Jana metterà Maria al corrente della sua storia. Quando Teresa apprenderà che Mauro ha avuto una relazione con Leonor, i due fidanzati si lasciano.

Attraverso l'intercessione di Jana, Manuel potrà prendere parte a una competizione per la Coppa de los Pedroches, tuttavia dovrà fare i conti con le preoccupazioni dei suoi genitori, che vorrebbero che partecipasse alla battuta di caccia per intrattenere i duchi e impedire che la famiglia vada in bancarotta.

Spoiler La Promessa, puntate fino al 23 giugno 2023: Jimena deve sposare Manuel

Quando i duchi de Los Infantes accetteranno l'invito, la famiglia Lujan non perderà altro tempo, dandosi da fare per cercare di manipolarne il risultato, in modo tale da far apparire il duca un grande cacciatore.

Questi sforzi porteranno al risultato sperato, in quanto il duca assicurerà loro la dote di Jimena in cambio delle nozze con Manuel. Nel frattempo quest'ultimo sarà sul punto di lasciar perdere la competizione, ma ci penserà Jana a persuaderlo.