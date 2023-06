L'appuntamento con Un posto al sole è confermato dal 19 al 23 giugno 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni ufficiali della soap rivelano che ci sarà spazio per l'ennesima guerra tra Marina e Roberto: i due si ritroveranno ancora una volta ai ferri corti.

Occhi puntati anche su Samuel che, in questi nuovi episodi della soap, si ritroverà messo in profonda crisi.

Marina e Roberto in guerra: anticipazioni Un posto al sole 19-23 giugno

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole al 23 giugno 2023, rivelano che Marina e Roberto si ritroveranno sempre più ai ferri corti.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Marina deciderà di allearsi con Alberto Palladini, scegliendolo come suo nuovo avvocato.

Un vero e proprio "colpo basso" ai danni di Roberto che, a quel punto, non gradirà per niente il modo di fare di sua moglie.

Da quel momento in poi, quindi, i due coniugi si ritroveranno in piena guerra: cosa succederà a questo punto? Marina e Roberto riusciranno a trovare un punto di incontro oppure saranno destinati a dirsi addio definitivamente?

E poi ancora, Clara si ritroverà a dover affrontare l'ennesimo momento di tensione e scontro con Alberto. Il motivo?

Clara messa alle strette da Alberto: anticipazioni Un posto al sole al 23 giugno

L'avvocato non sarà per niente contento del fatto che, la mamma di suo figlio, stia per accettare un nuovo incarico lavorativo all'interno di un ristorante.

Alberto farà un vero e proprio "lavaggio di cervello" alla donna che, alla fine, si sentirà quasi in colpa e preferirà rinunciare a questa nuova proposta che le è stata fatta.

La reazione di Eduardo, però, non sarà delle migliori e non gradirà il modo in cui la donna si sia lasciata influenzare dal suo ex compagno.

Tuttavia, questa situazione sempre più complicata di Clara, non farà altro che farla avvicinare ancora di più ad Eduardo.

Samuel in crisi, Rosa pronta a voltare pagina: anticipazioni Un posto al sole 19-23 giugno

Spazio anche alle vicende di Samuel: le anticipazioni di Un posto al sole dal 19 al 23 giugno 2023, rivelano che dopo l'ennesima provocazione di Micaela, si renderà conto del fatto che Speranza potrebbe non essere la persona adatta per lui.

Per questo motivo, quindi, Samuel si ritroverà messo in crisi in merito alla sua già delicata situazione sentimentale.

Occhi puntati anche su Rosa: gli spoiler delle nuove puntate della soap opera serale di Rai 3, rivelano che la donna prenderà in considerazione l'ipotesi di cambiare vita definitivamente.

E, per questo motivo, Rosa deciderà di parlare con Giulia, sperando che la donna possa darle un aiuto.