Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 26 al 30 giugno, rivelano che Ida sfiderà apertamente Lara per riprendersi suo figlio. Nel frattempo Marina deciderà di rinunciare alla causa contro Roberto, ma rivelerà al marito di essere intenzionata a tornare a Londra per riflettere.

Che fine ha fatto Ida Kovalenko?

L'ultima apparizione di Ida (Marta Anna Borucinska) risale al doppio episodio andato in onda giovedì 15 giugno. In quell'occasione la ragazza, dopo essere scampata a un tentativo di violenza carnale, era tornata a Napoli per incontrare Lara (Chiara Conti).

La giovane, in quell'occasione, non è riuscita ad incontrare Martinelli che, al suo arrivo, ha preso un taxi per il porto. Lara quindi, ignara di quanto sia accaduto, si è recata ad Ischia, ma che fine ha fatto invece Ida?

Gli spettatori speravano che la ragazza raggiungesse Palazzo Palladini o, almeno, incrociasse qualcuno dei protagonisti, ma così non è stato. In Upas il tempo scorre in modo reale, quindi bisogna presupporre che la ragazza abbia usato i soldi che le aveva dato Lara per trovare una sistemazione nell'attesa che tornasse quest'ultima assieme al piccolo Tommy,

Upas, trame 26-30 giugno: Lara prova a manipolare la madre di Tommy

Ida incontrerà Lara e le rivelerà di essere tornata per riprendersi Tommy.

Stavolta a nulla varranno i tentativi di Martinelli di manipolarla, dal momento che si troverà dinanzi una ragazza molto diversa dalla giovane timida e insicura che aveva incontrato la prima volta.

Una foto promozionale mostra Ida che osserva Lara con sguardo di sfida nella sua camera da letto. Le anticipazioni confermano che la ragazza non sembrerà minimamente intenzionata ad andare via e a Lara quindi non resterà che agire d'astuzia.

Martinelli potrebbe quindi ospitare la giovane, facendola passare per badante in modo da tenerla buona al fianco del bambino, fingendo di avere bisogno di tempo per dire la verità.

Lara, in realtà, sorpresa dalla determinazione della giovane, cercherà di elaborare un piano per mandare via la pericolosa rivale.

Resta solo da capire fin dove potrebbe spingersi pur di portare avanti il suo piano-

Un posto al sole, puntate dal 26 al 30 giugno: Roberto decide di lasciare Palazzo Palladini

Mentre Lara porterà avanti il suo piano, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) avranno un timido riavvicinamento.

Quest'ultima infatti rinuncerà a fare causa al marito, ma deciderà comunque di partire e lasciare il marito. Quanto a Ferri, l'uomo si offrirà di lasciare Palazzo Palladini per lasciare alla moglie tutto il tempo per riflettere.