Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano in particolare che Zuleyha Altun assumerà il controllo della tenuta Yaman su richiesta di Demir e Sevda.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha rimane alla tenuta dopo la morte di Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate in programma prossimamente in prima visione assoluta segnalano che Zuleyha riprenderà in mano la sua vita dopo un grave lutto.

Tutto inizierà quando Yilmaz morirà dopo aver riportato gravissime ferite in un incidente d'auto. Un'uscita improvvisa proprio mentre l'ex meccanico stava per divorziare da Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) e costruirsi un futuro felice accanto a Zuleyha.

Neanche a dirlo, quest'ultima apparirà disperata dal decesso del suo amato, sebbene trovi in Demir Yaman (Murat Unalmis) una spalla valida a cui chiedere aiuto. Pertanto, Sevda convincerà il ricco imprenditore a permettere alla protagonista di rimanere alla tenuta per poter prendersi cura dei figli e di tutte le mansioni che spettano ad una legittima padrona.

La protagonista diventa la nuova padrona della tenuta Yaman

Nelle prossime puntate di Terra amara, in programma a breve in tv, Zuleyha diventerà così la nuova padrona della tenuta Yaman per mantenere fede a quanto promesso a Hunkar (Vahide Percin) che si era fatta perdonare per tutto il male che le aveva fatto.

Di conseguenza, la donna accetterà la proposta di Demir per poi far sapere a tutti gli operai che si dovranno rivolgere a lei o a Saniye (Selin Yeninci) qualora ci fossero dei problemi. A tal proposito, la protagonista donerà alla capomastro, Gulten e Fadik dei monili appartenuti al Hunkar in quanto l'avevano servita fedelmente fino al giorno della sua morte.

Gesti che faranno bene anche ad Altun che eviterà così di pensare di continuo ad Yilmaz (Ugur Gunes), morto in seguito ad un incidente stradale.

Demir e Umit si conoscono

Nonostante il ritorno alla tenuta, Zuleyha (Hilal Antinbilek) metterà in chiaro che non ci sarà nessun ritorno di fiamma con Demir. Allo stesso tempo, Sevda (Nazan Kesal) crederà che ci sia la possibilità di appianare le divergenze ed amarsi senza nessun tranello.

In questa story-line si inserirà Umit, la nuova direttrice dell'ospedale di Cukurova. La donna farà la conoscenza di Demir che ne resterà particolarmente affascinato. Col passare della narrazione, la dottoressa, il figlio di Hunkar e Zuleyha saranno i protagonisti di un triangolo amoroso che movimenterà le vicende ambientate a Cukurova.