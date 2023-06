Nelle prossime puntate di Un posto al sole Roberto potrebbe perdere tutto qualora Marina decidesse di tornare alla carica per ottenere il divorzio. Come mai si è arrivati a questo punto? La colpa è da cercare in Lara, che dopo aver perso il suo bambino ha macchinato un piano a dir poco folle per tenersi stretto Ferri. Con Marina lontana, Lara sembrava aver raggiunto ciò che brama: una famiglia con Roberto e le sue attenzioni esclusive. Nei prossimi episodi di Upas, Ida manifesterà ancora il desiderio di riprendersi Tommaso. Lara tremerà e anche se riuscirà ad arginare il problema, verrà spiazzata da un ritorno che potrebbe far crollare il suo assurdo castello di carte.

Le novità su Lara, Ida e Roberto nei prossimi episodi di Un posto al sole

Occhio alle anticipazioni di Un posto al sole della settimana 3-7 luglio. Ida non si fermerà e vorrà riprendersi Tommy. Cosa farà Lara? Penserà bene di assumere Ida come babysitter, così da tenere la situazione sotto controllo. Inoltre la crisi sempre più forte tra Marina e Roberto sarà per lei occasione ghiotta per guadagnare terreno con Ferri. Sa come fare e lo farà. Una donna che è però a conoscenza di come è andata a finire la sua gravidanza metterà nei guai Ida. Chi è? La ginecologa alla quale si era affidata dopo aver scoperto con gioia di essere rimasta incinta.

Lara sul punto di essere scoperta nelle nuove puntate

Martinelli non rinuncerebbe mai al suo desiderio ossessivo di avere Roberto tutto per sé. Qualora Ferri si allontanasse da lei per cercare di riconquistare la fiducia di Marina, Lara potrebbe vendicarsi su Tommy [VIDEO]. Sa bene che Roberto corre da lei quando il piccolo sta male o ha bisogno di qualcosa, lo ha sperimentato sulla pelle di quel povero bambino.

Lara potrebbe tornare a procurare malesseri al bimbo, ma in ospedale ci sarà la sua ginecologa, che sa tutta la verità e che potrebbe informare Roberto di come sono andate davvero le cose.

Un posto al sole nuove puntate: Lara in una clinica psichiatrica?

Se ciò dovesse accadere Martinelli sarebbe davvero nei guai, visti i crimini dei quali si è macchiata.

Lara però è furba e non si esclude che possa giocare la carta dell'infermità mentale per evitare la prigione. Non sarebbe però esente da conseguenze, visto che si prospetterebbe per lei il ricovero in una clinica psichiatrica. Un destino tutto da scrivere quello di Lara in Un posto al sole, così come quello dello sfortunato Tommy, bambino finito nelle mani sbagliate. A tal proposito, potrebbe esserci un lieto fine per lui, magari tra le braccia della mamma Ida, che è stata costretta a cederlo per via delle gravi difficoltà economiche.