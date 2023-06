Helena Prestes ha rilasciato un'intervista radiofonica nel programma Turchesando condotto da Turchese Baracchi. Tra i vari argomenti affrontati, l'ex naufraga è tornata a parlare dell'atteggiamento di alcuni suoi ex compagni d'avventura dell'Isola dei Famosi. Andrea Lo Cicero è il naufrago che l'ha più delusa, visto che lo considerava come un padre.

La critica dell'ex naufraga

Intervenuta nella trasmissione radiofonica Turchesando, Helena Prestes ha risposto ad alcune domande legate all'esperienza all'Isola dei Famosi. Nel dettaglio, l'ex modella ha criticato l'atteggiamento di Cristina Scuccia: "La prima delle false".

Poco dopo ha speso parole altrettanto dure nei confronti di Andrea Lo Cicero: "Vedevo in lui un papà. Mi fidavo tanto. Mi ha deluso. Dopo ho capito che non era forte fisicamente. Voleva mangiare viva qualsiasi persona pur di arrivare in finale".

In principio, tra Helena e Cristina c'era un ottimo rapporto ma successivamente tra le due si è rotto qualcosa: Scuccia ha insinuato che la compagna d'avventura stesse recitando per avere visibilità.

Il retroscena su Gian Maria Sainato

Nell'intervista, Helena Prestes ha rivelato anche un retroscena su Gian Maria Sainato. Quest'ultimo è arrivato in Honduras successivamente, quindi non ha avuto modo di stare in hotel con gli altri concorrenti.

Helena ha spiegato di averlo conosciuto per la prima volta su Playa Sant'Elena dove si trovava in esilio.

Tra i due all'inizio si era instaurato un bellissimo rapporto, ma dopo essere ritornati con il resto dei concorrenti Gian Maria ha avuto un cambio atteggiamento nei suoi confronti. A tal proposito, la modella ha riferito che Sainato lontano dalle telecamere avrebbe riferito di comportarsi così solamente per creare dinamiche ai fini del programma: "Tutti lo facevano, tutti erano contro di me".

Le parole di Nathaly Caldonazzo su Helena

Helena Prestes non ha detto nulla su Nathaly Caldonazzo, ma quest'ultima in un'intervista a Novella 2000 ha parlato del bellissimo rapporto instaurato con la modella. Nel dettaglio, ha spiegato di essersi avvicinata a lei perché ha rivisto la figlia, ma solamente un po' più capricciosa.

Inoltre la showgirl ha affermato di essersi avvicinata a Helena per un motivo ben preciso: "Abbiamo vissuto le stesse cose con le stesse modalità da parte del gruppo. Mi sono sentita di starle vicino". Sebbene abbia precisato di non sentirsi un'amica dell'ex compagna d'avventura, non ha escluso di rivederla lontano dai riflettori.

In Honduras, le due naufraghe si sono trovate in esilio su Playa Sant'Elena e hanno mantenuto lo stesso rapporto su Playa Fantasma.