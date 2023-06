Chi sono i tentatori che prenderanno parte alla nuova edizione di Temptation Island 2023 su Canale 5? L'appuntamento con il Reality Show Mediaset riparte lunedì 26 giugno con la prima puntata condotta da Filippo Bisciglia.

Complessivamente saranno sette le coppie che si metteranno in gioco per cercare di superare la sfida delle tentazioni e capire se quello che provano è vero amore oppure no.

Nel cast dei tentatori, anche quest'anno, è prevista la presenza di ex protagonisti di Uomini e donne.

Al via l'appuntamento con Temptation Island 2023: il reality show torna su Canale 5

L'appuntamento con Temptation Island 2023 riparte da lunedì 26 giugno con la messa in onda della prima puntata in programma su Canale 5 dalle 21:30 circa.

Le nuove coppie si metteranno così in gioco per cercare di superare la sfida delle tentazioni e capire se quello che provano è davvero vero amore oppure no.

Quest'anno per le coppie si è scelto di puntare su persone sconosciute al grande pubblico: nessuna di queste ha preso parte a trasmissioni Mediaset come il Grande Fratello Vip oppure Uomini e donne.

Il cast di Temptation Island: chi sono i tentatori famosi

Capitolo diverso per quanto riguarda i tentatori che si metteranno in gioco all'interno del villaggio delle tentazioni allestito in Sardegna.

Tra questi ci saranno dei volti provenienti dalla trasmissione del primo pomeriggio di Maria De Filippi, pronti a mettersi in gioco.

Uno di questi è Andrea Della Cioppa, noto al pubblico per essere stato la "non scelta" della tronista Veronica Rimondi.

Il suo nome, in passato, era tra quelli in pole position per partecipare come tronista a Uomini e donne, ma alla fine l'ipotesi non si è mai concretizzata e adesso Andrea si metterà in gioco nelle vesti di tentatore.

Da Uomini e donne al cast di Temptation Island: arriva Daniele Schiavon

Tuttavia Andrea non sarà l'unico nuovo tentatore di questa edizione proveniente dal mondo di Uomini e donne, dato che nel villaggio ci sarà spazio anche per Daniele Schiavon.

Anche lui nel 2019 è stato uno dei corteggiatori della trasmissione di Maria De Filippi, dove si è messo in gioco per conquistare il cuore di Giulia Quattrociocche, che alla fine l'aveva scelto.

La relazione tra i due, però, è naufragata da un po' di tempo e Daniele ha avuto la possibilità di rimettersi in gioco nelle vesti di tentatore di questa edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, previsto per tutto il mese di luglio nel prime time di Canale 5, in replica sul canale free La5 e in streaming online sul portale WittyTv.

Un'edizione che, secondo le prime dichiarazioni del conduttore, si preannuncia particolarmente intensa e ricca di colpi di scena: le sette coppie in gara promettono scintille e quest'anno ci saranno delle dinamiche interessanti e coinvolgenti fin dalla prima puntata.

Insomma il pubblico di Temptation, che ha dovuto attendere due anni per rivederlo in onda su Canale 5, non resterà affatto deluso.