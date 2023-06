Cosa succederà nelle prossime puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse durante l'estate su Rai 3? A svelare dei piccoli spoiler su quanto accadrà è stata l'attrice Giorgia Gianetiempo, che nel cast della soap veste i panni di Rossella Graziani.

In una recente intervista l'attrice ha parlato non solo delle novità in onda nel corso delle prossime puntate della soap, ma anche dell'evolversi della sua relazione con Luca Turco, un altro volto storico di Un posto al sole, che veste i panni dell'avvocato Niko.

'Ci saranno colpi di scena', lo spoiler dell'attrice di Rossella su Un posto al sole

L'appuntamento con le prossime puntate di Un posto al sole continuerà a essere incentrato sulle vicende di Rossella, alle prese con nuovi problemi da affrontare in ospedale, la crisi in corso con Riccardo e l'avvicinamento sospetto con il suo amico Nunzio.

"Rossella si innamorerà di Nunzio? Questa è un'informazione top secret", ha svelato l'attrice, che su questo argomento ha preferito non sbilanciarsi e quindi non dire altro.

"Lei continua a stare insieme al suo collega Riccardo, ma ci saranno tanti colpi di scena, sia in ospedale sia fuori", ha svelato l'attrice che veste i panni della dottoressa Graziani.

Colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di Un posto al sole

Insomma la stagione estiva della soap opera di Rai 3 si preannuncia ancora una volta densa di sorprese e colpi di scena che non deluderanno le aspettative dei fan e appassionati.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per Rossella, l'attrice è tornata a parlare anche della sua relazione con l'attore Luca Turco, conosciuto proprio sul set della fortunata soap.

Si tratta dell'interprete di Niko: i due stanno insieme da sei anni e, sebbene tutto stia proseguendo nel migliore dei modi, per il momento preferiscono non fare passi azzardati e quindi non pensare a un ipotetico matrimonio.

Prosegue la storia d'amore tra gli attori di Rossella e Niko fuori dal set di Un posto al sole

"È una delle persone più belle che abbia mai conosciuto: gentile, generoso, pensa più agli altri che a se stesso", ha dichiarato l'attrice che veste i panni di Rossella.

"Un ragazzo d'oro ma con un grande difetto: è distratto, dimentica tutto", ha aggiunto ancora Giorgia Gianetiempo senza risparmiare così una frecciatina al suo fidanzato.

"Forse era scritto nel destino che ci innamorassimo, visto che i nostri personaggi hanno vissuto una piccola storia nella soap", ha sottolineato l'attrice ormai diventata uno dei volti di punta della soap di Rai 3.