Lunedì 26 giugno, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 2023. In queste ore, è arrivata una segnalazione sulla coppia formata da Manu e Isabella: un utente sotto al loro video di presentazione ha sostenuto che lei ha scritto al programma a nome del fidanzato e il suo intento sarebbe solamente quello di avere visibilità sul piccolo schermo.

La segnalazione

In occasione della prima puntata di Temptation Island, sono state presentate le 7 coppie partecipanti al programma. Quest'anno ci sono anche Manu e Isabella: lui ha dichiarato di non sentirsi accettato dalla compagna, poiché proviene dalla periferia di Milano a differenza della fidanzata.

In queste ore, sotto al video di presentazione della coppia è apparso il commento di un utente che ha riportato una segnalazione: "È tutto falso! Lui è stato costretto da lei (abbiamo fatto i casting lo stesso giorno): lui guida i tram o la metro, non ricordo. Ma lei ha fatto la domanda con il nome di lui solo per entrare in TV. Togliete le maschere".

Dal momento che la coppia non può dire nulla su quanto accaduto all'interno del villaggio dell'Is Morus Relais, è bene prendere la segnalazione come un pettegolezzo da verificare.

Manu e Isabella: lei richiede il falò di confronto immediato

La prima puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena: Isabella ha chiesto il falò di confronto immediato con Manu.

Tutto è partito da un video visualizzato che ritrae protagonista il fidanzato: lui ha spiegato di non sentirsi accettato dalla fidanzata a causa del suo stile di vita.

Nel dettaglio, il ragazzo ha riferito di provenire dalla periferia di Milano e di essere un tramviere. Al contrario, la compagna ha sempre vissuto nel centro del capoluogo lombardo.

Durante il primo falò la ragazza ha chiesto il falò di confronto immediato, perché stanca di sentirsi dire di pensare solamente alle cose materiali.

Il commento di alcuni utenti del web

La storia di Manu e Isabella non è passata inosservata sui social. Su Twitter, moltissimi utenti hanno espresso il loro punto di vista schierandosi da una parte e dall'altra.

Un utente ha sostenuto che Isabella non può farsi una colpa se è nata in una famiglia benestante. Un altro utente invece, ha insinuato che la fidanzata di Manu non faccia altro che sminuirlo. A detta di un telespettatore, Manu avrebbe fatto di tutto per passare come "vittima".

Al contrario, un utente crede che i due siano entrambi innamorati ma provenendo da ceti sociali diversi è normale incontrare delle difficoltà. Tra i vari commenti, c'è chi ha sostenuto che Manu abbia fatto passare la compagna come una "strega" e chi ha insinuato che lui soffra del complesso d'inferiorità.