Vento di tempesta nelle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 nel mese di giugno. Nunzio e Rossella si sono baciati dopo essersi confidati come due buoni amici. Come gestiranno il loro rapporto? Chiara è in Umbria e ha raccontato di aver intrapreso una nuova relazione, ma i segreti in Upas vengono sempre a galla, prima o poi. Nel frattempo, Marina ha cacciato di casa Roberto dopo essere venuta a conoscenza del fatto che Lara fosse venuta spesso da Ferri con Tommy durante la sua assenza. Nelle prossime puntate Roberto mostrerà il suo lato più feroce per tenere a bada la furiosa Giordano, pronta a mettere fine al loro matrimonio.

Un posto al sole: cosa succede tra Rossella e Nunzio dopo il loro bacio?

Nonostante abbia promesso a Rossella di tenere a bada il suo lato più polemico, Crovi non riesce a sopportare la dottoressa Bruni e ha trovato in Luca un nuovo alleato. Il comportamento di Riccardo non piace a Ross, che si è confidata con Ornella, porgendole le scuse da parte sua per il fidanzato.

Ornella ha cercato di aprirle gli occhi, mettendola in guardia sul carattere particolare di Crovi, che sembra avere un problema nella gestione del conflitto di potere con il genere femminile. Nel frattempo, Nunzio ha chiamato fiducioso Chiara, ma è rimasto profondamente deluso.

La sua ex gli ha infatti raccontato entusiasta di stare bene e di aver intrapreso una nuova relazione.

Affranto, Nunzio è tornato a casa, ma poco dopo ha ricevuto la visita di Rossella, pronto a dargli sostegno. I due si sono abbracciati e, inaspettatamente, è scattato un dolce bacio.

Cosa succederà dunque tra Nunzio e Rossella in Un posto al sole? Le anticipazioni svelano che entrambi torneranno alle loro vite ma che non riusciranno a pensare ad altro che al loro bacio.

Chiara potrebbe tornare in Un posto al sole mettendo in crisi Nunzio

Visti i presupposti, non si esclude che Rossella e Crovi possano lasciarsi e che nella vita sentimentale di Ross entri Nunzio, al quale è molto legata e con cui sta davvero bene. Chiara lo verrebbe sicuramente a sapere e chissà che la notizia non le faccia cambiare idea sulla scelta di lasciarlo dopo il tradimento con Alice.

Se Chiara tornasse nelle prossime puntate di Un posto al sole, Nunzio si troverebbe in difficoltà, avendola amata molto e - a maggior ragione - se iniziasse una nuova relazione con Rossella. La giovane Petrone non è una ragazza che si fa problemi a ottenere ciò che vuole e se si accorgesse di essere ancora innamorata di Nunzio, non ci metterebbe molto a cercare di affossare Rossella. Cosa accadrà dunque tra Nunzio e Ross? Siamo curiosi di sapere la vostra opinione.