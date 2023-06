Ci sono importanti novità in arrivo nelle puntate estive di Un posto al sole. A breve Marina farà ritorno a Napoli e, come prevedibile, sarà determinata a vendicarsi di tutti i torti subiti. Le anticipazioni rivelano che Roberto farà il possibile per salvare il loro matrimonio, ma tutto naufragherà quando la donna scoprirà cosa è successo tra Ferri e Lara.

C'è però un'altra rivelazione sorprendente in merito a Marina. La donna, fuori di sé della rabbia, deciderà di farla pagare a suo marito e di passare alle azioni legali, scegliendo come avvocato Alberto Palladini.

Un posto al sole, anticipazioni: il ritorno di Marina

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Lara (Chiara Conti) proverà ad entrare nelle grazie della famiglia di Ferri, facendo un regalo molto costoso alla piccola Irene (Greta Putaturo) per il suo compleanno. La donna metterà fortemente in imbarazzo Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) ma riuscirà comunque nel suo intento.

Nel frattempo, a Palazzo Palladini, farà ritorno Marina (Nina Soldano). Come prevedibile la donna sarà sul piede di guerra e farà ascoltare a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) la registrazione in suo possesso. L'uomo proverà a difendersi e cercherà di ricucire il rapporto ma invano. Le anticipazioni rivelano infatti che Marina scoprirà tutto quello che è successo, in sua assenza, tra Lara e suo marito.

Non è chiaro in che modo la donna verrà in possesso di tali informazioni ma sta di fatto che deciderà di vendicarsi, cacciando Roberto fuori di casa.

Che ne sarà di Ida?

In questa vicenda avrà sicuramente un ruolo determinante Ida (Marta Anna Borucinska). L'abbraccio tra lei e il piccolo Tommy ha commosso gli spettatori e, adesso che la giovane ha deciso di rientrare a Napoli, risulta ovvio che darà del filo da torcere a Lara.

Lecito ipotizzare che, alla fine, il piccolo tornerà con la sua vera mamma. Tale vicenda però potrebbe influire davvero poco sulla decisione di Marina.

La donna, dopo il tradimento di Roberto, deciderà di separarsi dall'uomo e passare alle vie legali. Scoprire che Tommy non è figlio di Lara potrebbe dare più sapore alla sua vendetta, ma difficilmente potrebbe cambiare gli eventi, anche se pare che tra Ferri e Marina non sia detta ancora l'ultima parola.

Un posto al sole: Marina si rivolge all'avvocato Palladini

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, inizierà quindi una vera e propria battaglia legale tra Roberto e Marina. Quest'ultima deciderà di scegliere Alberto (Maurizio Aiello) come suo avvocato per le sue indubbie doti, ma anche per fare uno sgarro al marito.

Tra Palladini e Ferri non è mai corso buon sangue e c'è da scommettere che l'avvocato non si lascerà sfuggire questa occasione per prendersi una rivincita sul suo acerrimo nemico.