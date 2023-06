Can Yaman non avrebbe una relazione con Giorgia Colombo. L'attore turco dopo l'ennesimo pettegolezzo di Gossip sulla sua situazione sentimentale ha deciso di fare chiarezza tramite il suo profilo Instagram. In primis, ha detto di essere stanco di vedersi affibbiare ogni giorno una fidanzata diversa. Nel caso dovesse trovare una donna che gli farà battere di nuovo il cuore, ha precisato, sarà il primo ad annunciarlo.

Lo sfogo di Yaman

Di recente, si è mormorato una presunta relazione tra Can Yaman e Giorgia Colombo: i due sarebbero stati avvistati più volte insieme per le vie del centro di Milano.

In seguito ai rumor insistenti, l'attore turco ha deciso di mettere a tacere i pettegolezzi di gossip: "Siete veramente ridicoli con tutte queste fidanzate inventate a manetta". Il 33enne ha tirato in ballo anche la storia d'amore vissuta con Diletta Leotta, spiegando che quando era fidanzato davvero in molti lo hanno accusato di aver costruito una storia a tavolino per avere visibilità. Can ha rassicurato i fan che nel caso dovesse trovare una donna in grado di fargli provare un nuovo amore sarà il primo a renderlo pubblico: "Vi assicuro che se ne avessi una seria ve lo avrei fatto sapere io". Nel lungo sfogo Can Yaman ha aggiunto di avere fatto il possibile tenersi lontano dal mondo del gossip, ma sembra non essere servito a nulla.

Infine si è appellato ai suoi fan, spiegando che molti ormai hanno capito il suo modo di fare: solo una minoranza avrà creduto alla presunta relazione con Giorgia.

Non è la prima volta che all'attore viene accostata una presunta relazione con una donna: in passato, si era parlato anche di un flirt con Francesca Chillemi.

La favola d'amore Can e Diletta Leotta

Diletta Leotta oggi è felicemente fidanzata e in dolce attesa del suo primo figlio, mentre l'attore turco risulta essere single.

Lo scorso anno, la giornalista e conduttrice televisiva era finita al centro del gossip per la rottura con Can Yaman. La coppia era uscita allo scoperto a gennaio, ma i più scettici hanno sempre ipotizzato che si trattasse di una relazione studiata a tavolino: secondo alcuni, i due stavano insieme per visibilità.

Al contrario, Can ha sempre detestato essere rincorso dai paparazzi. Inoltre ha sempre condiviso pochi contenuti sui social riguardanti la sua sfera privata. In una vecchia intervista Yaman aveva detto di essere estremamente legato alla sua privacy.