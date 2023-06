Anticipazioni Un posto al sole dal 19 al 23 giugno 2023, cosa succede nelle puntate? Le novità sulle trame degli episodi si concentrano su Roberto che, preso alla sprovvista dalla decisione di Marina, mostra il suo lato più feroce. Lara guadagna terreno, pronta più che mai a entrare di fatto nella vita di Ferri. Nel frattempo, Clara ed Eduardo sono sempre più vicini, con grande rabbia di Palladini.

Anticipazioni Un posto al sole 19-23 giugno 2023

Arrivano le nuove puntate della soap Un posto al sole: l’appuntamento con gli episodi è come di consueto su Rai 3, dal lunedì al venerdì.

Le anticipazioni della settimana dal 19 al 23 giugno 2023 vendono Clara alle prese con il colloquio di lavoro al ristorante che le ha consigliato Eduardo. Il posto è suo, ma Alberto si intromette, non prendendola affatto bene. Il suo intervento non farà che avvicinare ancora di più i due.

Marina decide di chiedere aiuto ad Alberto e lo assume come avvocato, con l'intenzione di far finire il suo matrimonio con Roberto. Lara ne approfitta, cercando di dare a Ferri la tranquillità e la pace che ormai manca da tempo. Intanto, Samuel capisce che Speranza non è la ragazza che fa per lui, nonostante l'abbia amata moltissimo. Micaela, nello stesso tempo, si rende conto che i suoi sentimenti nei confronti di Samuel sono molto più profondi di quanto credeva.

Trame puntate giugno 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate di Un posto al Sole raccontano che Clara pregherà Eduardo di non sfogare la sua rabbia nei confronti di Alberto, ben sapendo quanto possa essere pericoloso. L'avvocato ha in mente ben altri piani, visto che Alberto e Marina saranno pronti a distruggere Lara e lo stesso Ferri, il suo storico rivale.

Roberto mostrerà il suo lato più feroce, facendo emergere tutta la fragilità tenuta ben nascosta da Marina. Qualcosa di inaspettato cambierà però le carte in tavola per l'ennesima volta. mettendo in crisi le sicurezze di Lara.

Problemi di coppia anche per Viola, che si accorge di non essere più in sintonia con Eugenio, nonostante stia cercando di tenere le fila del loro matrimonio.

Riuscirà a trovare una soluzione, dopo essersi confidata con Filippo? Otello si prepara per il suo viaggio in moto e tutti i suoi amici di Palazzo Palladini organizzano una festa. Sorprese invece tra Roberto e Marina che, pronti a divorziare, si ritrovano a vivere un momento di passione.

Streaming Un posto al sole RaiPlay

Su RaiPlay è possibile vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basta accedere al portale, sul quale vengono caricate le puntate dopo la messa in onda delle 20:50, visibile cliccando la sezione 'dirette' sul portale.