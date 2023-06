Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono ufficialmente in crisi. Sui social, l'influencer salernitana ha spiegato ai suoi follower di non rivolgerle sempre le stesse domande. Dal momento che ha detto di avere sempre dato il massimo in una relazione, Antonella ha ribadito che non è disposta ad essere messa al secondo posto da nessuno e pretende rispetto.

Lo sfogo di Fiordelisi

Lunedì 12 giugno, Antonella Fiordelisi è intervenuta su Instagram con una storia in cui ha confermato la crisi con Edoardo Donnamaria: "Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande.

Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall'altra parte". Inoltre, l'influencer ha fatto una precisazione: "Tutto quello che è successo non è dipeso da me".

In una seconda storia, Fiordelisi ha detto di ricevere moltissimi messaggi da parte dei fan e vorrebbe renderli partecipi di questo momento triste come ha fatto con i momenti di felicità. Tuttavia, preferisce affrontare questo momento con discrezione. Antonella ha chiesto rispetto anche nei confronti del suo fidanzato e ha promesso ai fan che al momento giusto racconterà cos'ha portato la coppia a discutere. Infine, ha detto che in questo momento vuole solo dedicare tempo e forze ai suoi nuovi progetti di lavoro.

Edoardo Donnamaria rompe il silenzio

Poco dopo le parole di Antonella Fiordelisi, è arrivata anche una storia di Edoardo Donnamaria. Il giovane ha condiviso il suo nuovo progetto di lavoro e ha affermato che non esulterà, come avrebbe fatto normalmente, poiché sta vivendo un momento difficile: "Non dimostrerò l’entusiasmo che merita questa notizia ma ne stono estremamente felice".

Infine, anche lo speaker radiofonico ha detto che dedicherà il suo tempo alla musica, sua passione più grande.

La crisi potrebbe essere stata innescata dalla festa di Alberto De Pisis

Le motivazioni della crisi di coppia non state rese note, ma secondo alcuni fan Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria potrebbero avere discusso per la festa di Alberto De Pisis.

Scendendo nel dettaglio, Edoardo ha deciso di andare per fare gli auguri al festeggiato mentre Antonella aveva detto di non essere andata perché stava preparando la valigia. Inoltre, Fiordelisi potrebbe non avere gradito una sorta di reunion tra Donnamaria, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Nicole Murgia. In particolare, le ragazze all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 hanno avuto delle discussioni piuttosto accese con Antonella e alcuni diverbi sono continuati anche lontano dai riflettori.