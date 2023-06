Nelle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 nel corso del mese di giugno, Marina Giordano tornerà a Napoli e non ci metterà molto a scoprire che cosa c'è stato tra Roberto Ferri e Lara Martinelli. A quel punto, la donna si attiverà su due fronti: intraprenderà una guerra legale contro Roberto e proverà a "distruggere" la sua rivale in amore. Sarà così che in questa storia complicata entrerà inaspettatamente anche un terzo personaggio, ovvero Alberto Palladini.

Marina scopre il tradimento di Roberto: Un posto al sole anticipazioni giugno

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole svelano che Marina tornerà a Napoli dopo aver passato alcuni giorni a Londra in compagnia di Elena e di Alice.

Sin da subito il suo istinto le suggerirà che Roberto abbia combinato qualcosa in sua assenza e che, neanche a dirlo, c'entra Lara. Non passerà molto tempo prima che Marina scopra il tradimento di Roberto, un'ipotesi che già le frullava in testa.

Roberto verrà cacciato da casa da Marina nelle prossime puntate di Un posto al sole

Lara temerà che Ida possa tornare per svelare il segreto relativo al piccolo Tommaso, ma ancora una volta la fortuna starà dalla sua parte, almeno per il momento.

In seguito a "farla tremare" sarà però il ritorno di qualcuno che è a conoscenza di tutta la sua storia clinica. Ancora non ci sono dei dettagli particolari in merito, ma sarà solo allora che Lara capirà di essere realmente in bilico.

Nel frattempo, Marina prenderà una decisione inaspettata dopo aver discusso con Roberto, che verrà cacciato da casa.

Alberto e Marina alleati contro Roberto e Lara: Un posto al sole anticipazioni

Animata dalla voglia di vendicarsi, Marina chiederà aiuto legale all'avvocato Alberto Palladini, il quale da tempo non vede l'ora di farla pagare a Ferri, da anni suo acerrimo nemico. Questa inedita alleanza sarà infuocata, visti gli animi di entrambi e riserverà grandi sorprese nelle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda a giugno su Rai 3.

Lara e il suo segreto saranno a rischio, così come il matrimonio di Ferri e Marina. Che ne sarà di Martinelli e soprattutto del piccolo Tommaso, vittima innocente dei giochi di potere della donna che lo ha "comprato"? E poi ancora, Marina e Roberto arriveranno realmente alla separazione? Ulteriori dettagli saranno chiariti solo nei prossimi episodi di Un posto al sole in onda su Rai 3.