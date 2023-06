Terra Amara va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 e la domenica alle ore 15 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily turca, in merito alle puntate di lunedì 26 e martedì 27 giugno, rivelano che Hunkar riuscirà a convincere Demir sia a non vendere la raffineria agli uomini di Ankara che a ritirare le accuse nei confronti di Zuleyha. Yaman, quindi, farà tornare la moglie alla tenuta ma le dirà che da quel momento per lui è una cameriera, nel frattempo Behice cercherà di indurre Mujgan a pensare che Zuleyha possa rappresentare una minaccia per la sua famiglia.

Altun, infine, dirà a Hunkar che Behice ha tentato di ucciderla, mentre Mujgan andrà su tutte le furie dopo aver letto una lettera fittizia scritta dalla zia e deciderà di uccidere Zuleyha.

Demir riaccoglierà Zuleyha nella tenuta ma la costringerà a fare la cameriera

Gli spoiler turchi di Terra amara, per ciò che riguarda gli episodi del 26 e 27 giugno, raccontano che Demir, grazie all'opera di convincimento di Hunkar, deciderà di non vendere più la raffineria agli uomini di Ankara.

La vedova di Adnan, inoltre, riuscirà anche a persuadere il figlio a far tornare Zuleyha nella tenuta, così quest'ultima riuscirà a uscire di prigione e si troverà nuovamente nelle condizioni di rivedere Leyla e Adnan.

Demir, difatti, riaccoglierà la moglie in casa ma, al contempo, tratterà Zuleyha come una serva.

Mujgan, stufa delle manipolazioni della zia, dirà a Behice di andarsene a Istanbul

Le trame turche di Terra amara, riguardo le puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 26 e martedì 27 giugno, anticipano che Behice, una volta appresa la notizia del rilascio di Zuleyha, proverà a insinuare nella mente di Mujgan il pensiero che Altun possa rappresentare una minaccia per lei ma anche per la sua famiglia.

La dottoressa, stavolta, non si lascerà manipolare dalla zia, anzi intimerà a quest'ultima di andarsene a Istanbul dopo aver compreso che, a causa delle reiterate pressioni di Behice, ha commesso diversi sbagli in passato.

Zuleyha rivelerà a Hunkar che Behice ha tentato di toglierle la vita

Una volta uscita di prigione e tornata nella tenuta, Zuleyha renderà edotta Hunkar di come Behice abbia provato a ucciderla nel corso del suo ricovero in ospedale per avvelenamento.

Hekimoglu senior, al contempo, scriverà una lettera fittizia dove Altun rivelerà a Yilmaz che è lui il padre di Adnan. Una volta scritta la missiva, Behice la farà recapitare a Mujgan, con la dottoressa che andrà su tutte le furie una volta letta e, vogliosa di rivalsa, deciderà di uccidere Zuleyha.