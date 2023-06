Le novità dei palinsesti Mediaset per la stagione tv 2023/2024 prevedono l'uscita di scena di Belen Rodriguez dal prime time di Canale 5 e Italia 1.

Situazione diversa, invece, per Silvia Toffanin: la conduttrice di Verissimo, dalla prossima stagione tv, potrebbe approdare anche nella fascia di prime time alla conduzione di un noto reality show.

Belen Rodriguez fuori dal prime time: novità palinsesti Mediaset 2023/2024

Nel dettaglio, le novità dei prossimi palinsesti Mediaset prevedono l'uscita di scena di Belen dal cast di Tu si que vales e Le Iene.

La showgirl argentina non sarà più al timone delle due trasmissioni che conduceva ormai da svariati anni. Un annuncio che ha spiazzato i fan, molti dei quali si chiedono già quale sarà il destino e il futuro di Belen dal punto di vista professionale.

Tuttavia, Belen non sarà l'unica ad uscire di scena dal cast di Tu si que vales: anche Teo Mammucari, giurato dello show, non tornerà nella prossima edizione prevista da settembre in poi su Canale 5.

Al suo posto, infatti, ci sarà Luciana Littizzetto: la comica torinese, quindi, non sarà solo al fianco di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul canale Nove, ma approderà anche nel sabato sera della rete ammiraglia Mediaset.

Silvia Toffanin verso il prime time: novità palinsesti Mediaset 2023/2024

E poi ancora, le novità dei palinsesti Mediaset 2023/2024 prevedono anche il ritorno sempre più plausibile de La Talpa nel prime time di Canale 5.

I diritti per la messa in onda della nuova edizione del reality game sono stati acquistati da Mediaset e sarà il team di Maria De Filippi ad occuparsi della messa in onda televisiva.

A quanto pare, stando alle ultime indiscrezioni, la conduttrice avrebbe intenzione di puntare su Silvia Toffanin per rilanciare la trasmissione nel prime time Mediaset.

Di conseguenza, la padrona di casa di Verissimo, a partire dalla prossima stagione tv, manterrà la conduzione di Verissimo e in più potrebbe approdare anche nel prime time della rete ammiraglia Mediaset, con La Talpa.

Barbara d'Urso in bilico a Mediaset nella prossima stagione televisiva

Situazione diversa per Barbara d'Urso: la conduttrice di Pomeriggio 5 ha un contratto in scadenza il prossimo dicembre e per lei non sarebbe scontato il rinnovo.

La stessa presentatrice, in una delle sue ultime interviste rilasciate dopo la morte di Silvio Berlusconi, ha messo in discussione il suo futuro come protagonista della tv commerciale guidata attualmente da Pier Silvio Berlusconi.

Il suo futuro, quindi, potrebbe essere a rischio e non si esclude che possa uscire di scena dal parterre dei conduttori che affollano il Biscione.