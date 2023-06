Continuano a circolare indiscrezioni sulla prossima edizione di Uomini e donne. Lo scorso 15 giugno, ad esempio, Lorenzo Pugnaloni ha svelato la data d'inizio delle registrazioni e quella in cui sarà trasmessa la prima puntata della stagione 2023/2024 del dating-show. Per quanto riguarda il meccanismo, il blogger ha confermato che potrebbe esserci un ritorno alle origini, ovvero puntate diverse per i troni Classico e Over.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Non accennano a placarsi le voci su una possibile rivoluzione in arrivo a Uomini e Donne.

Da settimane, infatti, in rete impazzano rumor sui cambiamenti che la redazione potrebbe apportare al meccanismo, partendo da una divisione che farebbe felici gran parte degli spettatori.

In una Stories che ha postato su Instagram giovedì 15 giugno, infatti, il blogger Pugnaloni ha fatto sapere che Maria De Filippi e i suoi collaboratori starebbero seriamente prendendo in considerazione un ritorno alle origini, ovvero al periodo in cui le due versioni del dating-show non venivano trasmesse lo stesso giorno.

Si farebbe sempre più concreta, dunque, l'ipotesi di una separazione tra i due troni del cast: a settembre le dame e i cavalieri dell'Over potrebbero essere divisi dai tronisti giovani sia nelle registrazioni che nelle puntate che vengono mandate in onda su Canale 5.

Le date del nuovo Uomini e Donne

Secondo il blogger Pugnaloni, dunque, la redazione di Uomini e Donne potrebbe dire addio alla formula mista che è stata pensata qualche anno fa per rispettare al meglio le norme anti-Covid.

Al Trono Classico 2023/2024 potrebbe essere dedicata un'intera registrazione e non più qualche minuto tra una lite e l'altra dei protagonisti dell'Over: questa mossa rappresenterebbe un vero e proprio ritorno alle origini del meccanismo del format di Maria De Filippi.

Importante sarà anche la scelta dei ragazzi che siederanno sulla poltrona rossa a fine estate: i nuovi tronisti, infatti, dovranno fare breccia nel cuore del pubblico e far dimenticare loro i "flop" delle ultime edizione, costellate di percorsi poco incisivi e fidanzamenti che sono durati pochi mesi o, in alcuni casi, qualche settimana.

Il parterre dei senior, invece, dovrebbe essere ancora un mix tra veterani e new entry: Gemma, Riccardo e Armando andrebbero verso la riconferma, Isabella Ricci e Giorgio Manetti potrebbero tornare dopo anni d'assenza per vivacizzare le dinamiche.

Quando riparte Uomini e Donne

Un altro spoiler che Lorenzo Pugnaloni ha dato ai fan di Uomini e Donne, riguarda le date nelle quali sono previsti i debutti in studio e su Canale 5.

Il blogger sostiene che la prima puntata dell'edizione 2023/2024 del dating-show sarà registrata l'ultima settimana di agosto (ancora incerto il giorno preciso) e poi verrà trasmessa in tv lunedì 18 settembre.

Tra poco più di due mesi, dunque, i curiosi potranno leggere le prime anticipazioni stagionali del programma di Maria De Filippi, quelle che sveleranno il cast completo e soprattutto il meccanismo.

Il pubblico non vede l'ora di conoscere i nomi dei nuovi tronisti (e se tra loro ci sarà qualche volto già noto come è accaduto nel recente passato) e quelli dei veterani del Trono Over che saranno riconfermati per l'ennesima volta.

Salvo colpi di scena, nel parterre dovrebbero figurare sicuramente: Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Qualche dubbio, invece, sul ritorno di Roberta Di Padua e Aurora Tropea tra le dame e su quello di Elio Servo ("antagonista" di Tina Cipollari nelle ultime puntate dell'edizione che si è conclusa a maggio) tra i cavalieri.