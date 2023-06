Continuano a rincorrersi le voci sulla prossima stagione di Uomini e donne, che debutterà a settembre su Canale 5. Un'indiscrezione che circola con insistenza da oltre un mese, sostiene che Maria De Filippi starebbe seriamente pensando di separare le due versioni del suo dating-show: i troni Over e Classico, dunque, potrebbero andare in onda in puntate differenti e lo spazio maggiore verrebbe dedicato a dame e cavalieri.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Al rientro dalle vacanze d'estate, i telespettatori di Uomini e Donne potrebbero ritrovarsi di fronte ad una serie di novità, soprattutto nel meccanismo del programma.

Stando a quello che si vocifera in rete da qualche settimana, a settembre il Trono Classico potrebbe perdere spazio soprattutto a fronte dei "fallimenti" delle ultime edizioni: tra abbandoni senza scelta e storie finite nel giro di pochi giorni, i giovani non convincerebbero più né gli addetti ai lavori né il pubblico e per questo rischierebbero di essere messi in ombra dai protagonisti del Trono Over.

La stagione 2023/2024 della trasmissione condotta da Maria De Filippi, infatti, potrebbe iniziare con un ritorno alle origini: puntate diverse per i due troni del cast, quindi registrazioni interamente dedicate o a dame e cavalieri o a tronisti e corteggiatrici.

Chi potrebbe tornare a Uomini e Donne

Il rumor sulla separazione dei troni Classico e Over, però, avvantaggerebbe solo i senior del cast: pare, infatti, che la redazione ambisca a dare più spazio alle dame e ai cavalieri del parterre, relegando i giovani a puntate sporadiche e più corte.

Gli addetti ai lavori non avrebbero gradito gli epiloghi di molte delle storie d'amore che sono nate in studio: Nicole e Carlo, Luca e Alessandra ma anche tanti altri si sono detti addio poche settimane dopo essersi scelti e questo potrebbe togliere credibilità alla versione del dating-show dedicati ai ragazzi in cerca dell'anima gemella.

Nonostante questo, sembrerebbe ancora lontana l'ipotesi della totale cancellazione del Trono Classico dal meccanismo del programma Mediaset, quindi i fan sono curiosi di scoprire i nomi dei giovani sui quali la redazione punterà per cercare di risollevare le sorti di questa storica formula di Uomini e Donne.

Gossip sul prime time di Uomini e Donne

Tra i protagonisti dell'edizione 2023/2024 di Uomini e Donne, dunque, dovrebbe esserci Gemma Galgani. L'ultimo rumor che è trapelato sulla torinese che a settembre darà il via alla sua tredicesima partecipazione consecutiva al dating-show, sostiene che potrebbe essere scelta come personaggio di riferimento della versione in prime time del format.

Stando ad alcuni siti di Gossip Galgani potrebbe essere affiancata a Tina Cipollari nelle puntate in prima serata della trasmissione di Maria De Filippi. Le due, ufficialmente single, sarebbero in lizza per il ruolo di troniste di una formula ancora inedita del programma, quella che verrebbe trasmessa su Canale 5 alle ore 21:30 circa.

Per quanto riguarda il pomeridiano, le registrazioni ricominceranno a fine agosto ma già si parla di chi siederà nel parterre del Trono Over. Stando alle indiscrezioni che da settimane si rincorrono sul web, il cast potrebbe riaccogliere due amatissimi ex protagonisti: Isabella Ricci e Giorgio Manetti sarebbero in cima alla lista di chi potrebbe tornare agli Elios dopo un periodo d'assenza.

La dama ha appena ufficializzato la fine del suo matrimonio con Fabio Mantovani, il cavaliere ha rilasciato delle interviste per confermare che il suo cuore è ancora libero.