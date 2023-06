Giovedì 15 giugni, su Rete4, è andata in onda una nuova puntata di Dritto e Rovescio. In apertura di puntata, il conduttore Paolo Del Debbio ha deciso di fare chiarezza sul "caso" legato all'intervista di Barbara d'Urso per omaggiare Silvio Berlusconi. Nel dettaglio, il giornalista ha spiegato di nutrire una profonda stima nei confronti della collega e quindi non si sarebbe mai permesso di metterla in ridicolo.

Paolo Del Debbio zittisce gli hater

In apertura di puntata di Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio ha deciso di fare chiarezza sulle polemiche che l'hanno investito durante la messa in onda dello speciale del Tg5.

Il conduttore e giornalista toscano ha esordito: "Riguardo alla mia amica e collega Barbara d’Urso, che tutti conoscete. Qualche imbecille, sprovvisto delle capacità di intendere e volere, probabilmente, ha scritto delle cose". Nel vedere che la conduttrice campana abbia trattenuto le lacrime per tutta l'intervista, al termine del ricordo Del Debbio l'ha invitata a liberare le sue emozioni. Successivamente ha aggiunto: "Qualche idiota ha sostenuto che io volessi oltraggiarla, farle fare una brutta figura. Io Barbara d’Urso la stimo molto, è una professionista di primissima classe, mai mi sarei permesso". Il diretto interessato ha ribadito di non avere mai voluto mettere in cattiva luce nessuno, compresa una collega che si trova nel suo stesso gruppo di lavoro e in un momento come quello di martedì in cui si doveva parlare della morte di Silvio Berlusconi.

Sulla base di quanto dichiarato Paolo Del Debbio si è rivolto direttamente ai suoi hater: "Vergognatevi e invece di mettervi alla tastiera, studiate un libro che vi fa bene al cervello".

Che cos'era successo?

Lo scorso martedì 13 giugno, nel corso dello speciale del Tg5 condotto da Cesara Buonamici per omaggiare Silvio Berlusconi erano presenti in studio Nicola Porro, Enrica Bonaccorti, Guido Bertolaso, il ministro Matteo Piantedosi, Paolo Del Debbio e Barbara d'Urso.

Quest'ultima ha ricordato alcuni momenti trascorsi al fianco del Cavaliere, quando il giornalista toscano l'ha interrotta e ha affermato: "Appena si passa al servizio sei autorizzata a piangere quanto vuoi, perché l'hai trattenuto durante tutta l'intervista e lo puoi fare liberamente".

La polemica scoppia sui social

Sui social, la frase ambigua pronunciata dal giornalista ai danni della collega di Pomeriggio 5 non era passata inosservata.

Secondo alcuni utenti, Barbara D'Urso non doveva venire autorizzata da nessuno per piangere o meno. Tuttavia, c'è anche chi conoscendo Del Debbio aveva spezzato una lancia a suo favore: "Secondo me ha semplicemente detto a che 'poteva' piangere, perché per tutto il tempo si era trattenuta".