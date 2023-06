Cosa succede nella nuova edizione di Uomini e donne, in programma da settembre in poi nella fascia del pomeriggio di Canale 5?

L'appuntamento con la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi continuerà ad essere uno dei punti di riferimento della programmazione Mediaset nella prossima stagione televisiva.

Le sorprese non mancheranno e, per quanto riguarda il trono over, è confermata la presenza in studio della dama Gemma Galgani.

Quando ritorna Uomini e donne nella fascia del pomeriggio

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Uomini e donne rivelano che le registrazioni del talk show partiranno a fine agosto ma per vedere in onda la trasmissione nella fascia del pomeriggio di Canale 5, bisognerà attendere il prossimo settembre, quando ripartirà la regolare programmazione.

Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti torneranno a tener compagnia al pubblico del pomeriggio, raccontando le vicende dei vari protagonisti del trono classico e over, pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella in studio.

Ma osa succederà in questa nuova edizione? Chi ci sarà nel cast del parterre senior a partire dal prossimo mese di settembre?

Le prime anticipazioni su Uomini e donne di settembre: Gemma non lascia

Le prime anticipazioni su Uomini e donne rivelano che, il primo nome certo, è quello di Gemma Galgani, la quale continuerà ad essere uno dei volti di punta della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

La dama torinese contrariamente ad ogni previsione e, al di là di tutte le critiche ricevute nel corso dell'ultima stagione, non uscirà di scena dal cast della trasmissione di Maria De Filippi.

Gemma continuerà a mettersi in gioco, con la speranza che quest'anno possa essere quello giusto affinché riesca a trovare una persona con la quale condividere la sua vita fuori dallo studio della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Giorgio smentisce il ritorno: anticipazioni Uomini e donne settembre

Per questa nuova edizione del talk show, si era parlato anche di un papabile ritorno di fiamma tra Gemma e il suo ex storico Giorgio Manetti.

Il cavaliere toscano, infatti, pare che fosse tra i nomi in lizza per il ritorno nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, ma così non sarà.

Giorgio, in una delle sue ultime interviste, ha smentito la notizia del suo ritorno : a settembre non tornerà ad occupare una sedia nel parterre del trono over.

Al tempo stesso, però, l'ex volto storico di Uomini e donne non ha nascosto che gli piacerebbe poter rivedere Gemma fuori dalla trasmissione di Canale 5, per poter fare una chiacchierata e prendere un caffè insieme, ricordando i bei tempi passati assieme.