Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, che racconta l'amicizia e poi l'amore fra la cuoca Josie Klee e il direttore Paul Lindbergh in un lussuoso hotel. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 4 al 10 giugno 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul corso di formazione di Josie, sui piani ideati da Christoph per spiare Constanze, sul test del DNA a cui si sottoporrà Cornelia è sul trasloco di Gerry.

Erik aiuta la figlia Josie

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Josie inizierà a disperarsi quando scoprirà che Ariane non intende più finanziare il suo corso di formazione nell'arte della cioccolateria. Notando la delusione della figlia, Erik si proporrà di pagarle il corso di tasca propria. Christoph non riuscirà ad accettare l'idea che Constanze sia l'avvocato di Kalenberg e tenterà di dissuaderla senza però riuscirci. L'avvocatessa, infatti, sarà irremovibile e inizierà a raccogliere prove per dimostrare che la testimonianza rilasciata da Werner è in realtà falsa. Nonostante ciò, Christoph non si darà per vinto e deciderà di introdurre di nascosto una cimice nella borsa di Constanze in modo da riuscire a spiare le sue mosse prima che le metta in pratica.

Per mettere in atto il suo piano l'albergatore si intrufolerà di nascosto nella stanza dell'avvocatessa dove verrà colto in fragrante da Josie. A quel punto, Christoph non potrà far altro che minacciare di licenziamento la giovane per costringerla a mantenere il suo segreto.

Gerry inizia il trasloco

Cornelia non riuscirà a smettere di pensare all'idea che lei e Robert potrebbero non essere fratelli e mediterà di sottoporsi nuovamente al test del DNA.

Saalfeld lo verrà a sapere e cercherà di dissuaderla per evitarle una nuova delusione. Cornelia però non gli darà ascolto e porterà a Michael un campione di DNA suo e di Robert per ripetere il test. Poco prima di ricevere l'esito degli esami però, Cornelia si farà prendere dalla paura di ricevere una nuova delusione e deciderà di lasciare il Furstenhof momentaneamente.

Alla fine, i risultati del test del DNA confermeranno che Robert e Cornelia non sono fratelli. Merle aiuterà Gerry a fare il trasloco. Notando la tristezza della ragazza, il giovane gli farà una proposta inaspettata. Erik incontrerà Merle e tenterà di approcciarsi a lei, ricevendo in cambio un netto rifiuto. Grazie alla cimice nascosta, Werner e Christoph riusciranno a scoprire la strategia difensiva che metterà in atto Costanze per difendere Ariane. I piani dei due albergatori però si complicheranno decisamente quando scopriranno che Josie non è stata capace di nascondere a lungo il loro segreto.