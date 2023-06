Terra Amara si fermerà nella giornata del 2 giugno in occasione della festa della Repubblica e riprenderà la sua normale programmazione il giorno successivo. Nella puntata che andrà in onda sabato 3 giugno con un triplo appuntamento a partire dalle ore 15:00, Zuleyha, disperata, tenterà di suicidarsi dandosi fuoco nella piazza di Cukurova davanti a tutti i presenti, ma verrà tempestivamente soccorsa da Fekeli che le assicurerà la sua protezione portandola a casa sua. Intanto, Mujgan vorrà fuggire con Kerem Ali e riuscirà ad eludere Yilmaz. Successivamente, Hatip apprenderà che il caso sull'omicidio di Cengaver non è stato chiuso, mentre per Fadik vi si presenterà l'occasione per un incontro romantico.

Infine, Demir saprà che sua moglie è rifugiata da Ali Rahmet e andrà a prelevarla.

Zuleyha tenta il suicidio, ma viene salvata da Fekeli

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Zuleyha, dopo essere stata ripudiata dal marito che le nega di vedere i propri figli, deciderà di farla finita una volta per tutte: la donna si recherà nella piazza di Cukurova e vorrà darsi fuoco davanti a tutti i presenti. Tuttavia, Fekeli che si troverà nei paraggi, riuscirà a fermare la signorina Altun dal suo intento salvandole la vita. Inoltre, l'uomo le assicurerà anche protezione portandola nella sua villa. Intanto, Mujgan sarà intenzionata a fuggire in America con Kerem Ali e riuscirà ad eludere Yilmaz.

Hunkar apprende del tentato suicidio di sua nuora

Successivamente, il signor Hatip scoprirà che il caso per l'assassinio di Cengaver non è stato ancora chiuso e, preoccupato, commissionerà ai suoi uomini un misterioso furto di cavalli. Nel frattempo, Berika e Nedret, che si trovavano in piazza nel momento in cui Zuleyha ha provato a togliersi la vita, riferiranno tutto l'accaduto alla signora Hunkar che sembrerà molto preoccupata per sua nuora.

Mentre Fadik riceverà un invito a una festa da Rasit.

Demir vuole 'riprendersi' Zuleyha in Terra Amara

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Demir, dopo essere venuto a conoscenza che sua moglie ha provato a suicidarsi, si recherà nella villa di Fekeli per prendere Zuleyha e portarla nella tenuta Yaman. Intanto, Yilmaz si recherà a Istanbul per rintracciare Mujgan che si appresta a fuggire in America con suo figlio.

Tuttavia, per il figlioccio di Ali Rahmet le cose non si metteranno affatto bene. Infatti, mentre Akkaya predisporrà il piano con l'aiuto di alcuni amici per ritrovare sua moglie, la polizia farà irruzione nel posto. Infine, i gendarmi locali arresteranno Yilmaz con l'accusa di rivendere merce rubata.