Uomini e donne riapre ufficialmente i battenti a settembre con la nuova edizione che andrà in onda nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

Chi ci sarà nel cast di questa nuova stagione? Quali saranno i volti che torneranno in studio e chi, invece, rischierà di essere escluso dal cast dello show di Maria De Filippi?

Le indiscrezioni non mancano e tra i nomi favoriti spicca quello di Isabella Ricci, la dama reduce dalla fine del matrimonio con Fabio.

Chi torna nel cast di Uomini e donne a settembre 2023

Le nuove puntate di Uomini e donne verranno registrate da fine agosto per poi essere trasmesse su Canale 5 da metà settembre.

Maria De Filippi e il suo team, terminate le riprese di Temptation Island, si metteranno a lavoro per studiare le novità della prossima edizione del talk show dei sentimenti pomeridiano.

Il trono over è confermato, così come ci sarà spazio per la presenza di nuovi tronisti che si metteranno in gioco dal prossimo settembre per cercare la loro anima gemella.

Tra i personaggi che il pubblica ritroverà in trasmissione figura Gemma Galgani: la dama torinese sarà ancora una volta uno dei volti di spicco del talk show, pronta a mettersi in gioco per trovare l'anima gemella.

Isabella Ricci verso il rientro nel cast di Uomini e donne

Un altro nome che sembra essere favorito per il ritorno in studio nella prossima stagione di Uomini e donne è quello di Isabella Ricci.

La dama aveva conquistato il pubblico del talk show, salvo poi decidere di abbandonare la trasmissione per viversi la sua favola d'amore con Fabio.

Tuttavia in queste settimane Isabella ha annunciato sui social la fine del suo matrimonio con Fabio: i due hanno scelto di procedere con la separazione e, malgrado la ferita ancora aperta, la dama non ha escluso un possibile ritorno in trasmissione dal prossimo settembre.

Isabella Ricci potrebbe rimettersi in gioco tra i protagonisti di Uomini e donne trono over, pronta a cercare nuovamente l'anima gemella, assicurando anche inevitabili scontri con la nemica Gemma Galgani.

Armando a rischio uscita dal cast di Uomini e donne over

Tra le due non è mai corso buon sangue e il ritorno in trasmissione di Isabella assicurerebbe nuovi scontri al vetriolo tra le due dame del parterre over.

Tra i volti in bilico, e quindi a rischio uscita dal cast della prossima stagione del talk show, figura invece quello di Armando Incarnato.

Anche adesso che si sono spenti i riflettori sul programma, il cavaliere tiene banco sui social con continue polemiche e liti con i fan.

Un modo di fare che, in vista della prossima edizione, potrebbe spingere la produzione a rinunciare alla sua presenza in studio, per la gioia dei fan che da tempo chiedono cambiamenti nel parterre del trono over.