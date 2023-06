Maria De Filippi si prepara a cambiare il cast della prossima edizione di Uomini e donne, il fortunato talk show dei sentimenti di Canale 5, in onda nuovamente da metà settembre.

Le sorprese non mancheranno e, quest'anno, la conduttrice punterà su alcuni cambiamenti legati in primis al cast del trono classico e over.

Alcuni volti ritorneranno in studio e a questi si aggiungeranno anche le "vecchie glorie" della trasmissione pronte a mettersi in gioco ancora una volta per cercare l'amore.

Maria De Filippi pronta a rivoluzionare il cast di Uomini e donne

Nel dettaglio, terminate le registrazioni di Temptation Island, Maria De Filippi e il suo team di lavoro stanno mettendo a punto quelle che saranno le novità della prossima edizione di Uomini e donne.

U&D tornerà in onda dal 18 settembre con le nuove attesissime puntate che si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende dei protagonisti del trono classico e over, pronti a mettersi in gioco per cercare l'anima gemella.

E, quest'anno, potrebbero esserci un po' di cambiamenti: non mancheranno, infatti, le new entry che varcheranno la soglia dello studio del talk show Mediaset.

Tina già polemica sulla prossima edizione di Uomini e donne

Tuttavia, uno dei nuovi tronisti di Uomini e donne, potrebbe arrivare anche dagli ex corteggiatori della passata edizione che hanno dovuto fare i conti con un rifiuto.

Tra i nomi in lizza, spiccano quelli di Alessio Campoli e Carola Viola Carpinelli, così come figura anche Alice Barisciani, la ragazza che venne rifiutata da Federico Nicotera al rush finale.

Nomi che non hanno convinto affatto Tina Cipollari, la storica opinionista del talk show, già confermata in studio dal prossimo settembre.

Dopo aver preso atto delle prime indiscrezioni sui possibili tronisti di settembre, Tina si è augurata che nessuno di loro possa realmente tornare in trasmissione.

Ida Platano non ritorna in studio nella nuova edizione di Uomini e donne

E poi ancora, le ultime indiscrezioni di queste settimane, parlavano anche di un possibile rientro in trasmissione di Ida Platano, storica dama del trono over, che ha trovato l'amore con Alessandro Vicinanza.

Ida pare che fosse in trattativa per diventare una nuova consigliera in studio, soprattutto per quanto riguarda le vicende dei protagonisti del trono over, ma così non sarà.

L'ex dama siciliana del talk show Mediaset non rimetterà piede in trasmissione a settembre mentre potrebbe esserci un rientro nel cast di Isabella Ricci, l'amatissima dama che da qualche settimana ha ufficializzato la separazione con il cavaliere Fabio.