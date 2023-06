Maria De De Filippi pronta a rivoluzionare l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne, la popolarissima trasmissione del pomeriggio che tornerà in onda da metà settembre nella fascia del pomeriggio.

Le sorprese non mancheranno e, questa volta, la conduttrice potrebbe "fare a meno" delle vicende dei protagonisti del trono classico e over.

Per loro, infatti, potrebbe giungere il momento di lasciare spazio solo ed esclusivamente alle vicende dei protagonisti del trono over.

Trono classico a rischio: Maria pronta a rivoluzionare Uomini e donne 2023/2024

Nel dettaglio, stando ai retroscena riportati sulle pagina della rivista diretta da Riccardo Signoretti, Maria De Filippi sarebbe intenzionata a puntare maggiormente sui protagonisti del trono over, piuttosto che sui giovani volti del trono classico.

Il motivo? La padrona di casa del talk show dei sentimenti sarebbe stufa di essere "presa in giro" dai tronisti che vengono scelti per mettersi in gioco in trasmissione, soprattutto dopo il fallimento delle ultime storie di questa edizione.

Nicole e Luca sono i due tronisti protagonisti di una delle scelte più fasulle di sempre nella storia della trasmissione, dato che si sono detti addio con i rispettivi partener, a distanza di pochi giorni dal fatidico "sì" pronunciato in trasmissione.

Ecco perché, per la prossima stagione del talk show, Maria De Filippi starebbe valutando l'ipotesi di fare a meno del trono classico, per puntare maggiormente sulle vicende dei protagonisti del trono over.

Tina super-star nella prossima edizione di Uomini e donne

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché per rendere tutto ancora più "appetibile" per il pubblico del pomeriggio di Canale 5, ecco che Maria De Filippi starebbe valutando anche la possibilità di rendere Tina Cipollari la super-protagonista della trasmissione.

In pratica, dal prossimo settembre, Tina potrebbe mantenere non solo il suo ruolo da opinionista in studio ma potrebbe anche mettersi in gioco come dama del parterre over.

La Cipollari, reduce dalla fine di diverse storie d'amore post-matrimonio con Chicco Nalli, potrebbe avere la possibilità di trovare la sua anima gemella in trasmissione.

Tina Cipollari e Gemma Galgani al centro del parterre over di Uomini e donne 2023/2024?

In questo modo, quindi, Tina si potrebbe ritrovare a condividere il parterre assieme alla sua acerrima nemica: la dama Gemma Galgani.

Nonostante le critiche e le polemiche che riesce ad attirare ogni anno, la presenza di Gemma non è messa in discussione e continuerà ad essere uno dei volti di punta del parterre over anche nella stagione 2023/2024.