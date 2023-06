Nelle nuove puntate di Terra Amara ci sarà un aspro confronto tra Mujgan e Zuleyha. Quest'ultima sarà sorpresa dalla visita in carcere della sua rivale e la metterà al corrente del tentato omicidio subìto da parte della zia Behice. La dottoressa non capirà di cosa stia parlando Zuleyha, ma lei sarà convinta che ci sia stato un accordo tra lei e sua zia per farla fuori. Una volta a casa, Mujgan accuserà Behice raccontandole quanto ha saputo da Zuleyha e lei si fingerà offesa per le sue illazioni. Dopo le accuse di sua nipote, Behice minaccerà di lasciare la città e tornare a Istanbul.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha affronterà Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che nelle prossime puntate Zuleyha si troverà in ospedale a causa di un'intossicazione e qui Behice tenterà di ucciderla. La zia di Mujgan si introdurrà nella sua stanza con una siringa e sarà sul punto di iniettarle una sostanza quando lei si sveglierà e chiederà aiuto. Le urla di Zuleyha faranno scappare Behice, ma nessuno crederà alle sue parole quando racconterà a Sabahattin ciò che è accaduto. Quando la moglie di Demir sarà dimessa dall'ospedale, riceverà in carcere una visita inaspettata. Ignara di tutto, Mujgan si presenterà davanti a Zuleyha per parlarle ancora una volta di Yilmaz e la donna non riuscirà a credere ai suoi occhi.

"Pensi che Yilmaz sarà solo tuo se sarò morta?", chiederà Zuleyha a Mujgan che non riuscirà a capire il perché delle sue parole.

Anticipazioni nuove puntate: Mujgan sorpresa dalle parole della sua rivale

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro delle scene un acceso confronto tra Zuleyha e Mujgan che si vedranno in carcere.

La signora Altun incolperà la dottoressa di essersi messa d'accordo con la zia Behice per toglierle la vita in ospedale. "Ho graffiato la faccia a Behice", spiegherà Zuleyha per provare le sue parole. Mujgan non avrà idea di ciò di cui è stata accusata, ma la moglie di Demir le prometterà che gliela farà pagare. Una volta tornata a casa, Mujgan vorrà capire di più e chiederà spiegazioni alla zia Behice.

Mujgan chiederà spiegazioni sul tentato omicidio Behice che sarà indignata

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate Behice mentirà anche a sua nipote. Quando Mujgan le dirà tutto quello che ha appreso da Zuleyha, la zia si mostrerà profondamente offesa per i suoi dubbi. La dottoressa accuserà Behice di aver tentato di uccidere Zuleyha e la donna non solo negherà tutto, ma sarà indignata dal comportamento di Mujgan. Behice arriverà a minacciare di fare le valigie e andare via da Cukurova e chiederà a Yilmaz di trasferirsi a Istanbul.