Cosa succederà nell'edizione di Uomini e donne prevista da metà settembre su Canale 5? I primi retroscena sul cast rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di alcuni volti di punta del talk show dei sentimenti Mediaset, ma altri potrebbe anche essere esclusi dal cast.

Tra i nomi in bilico spicca quello di Armando Incarnato, il cavaliere del trono over che a quanto pare potrebbe non rimettere piede in studio a settembre.

Retroscena Uomini e donne: cosa succede a settembre

L'appuntamento con Uomini e donne riparte da metà settembre nella fascia del pomeriggio di Canale 5 con le nuove puntate, che si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende dei protagonisti del trono over, pronti a rimettersi in gioco per cercare di trovare l'anima gemella.

In studio ci sarà spazio per il ritorno di alcuni volti che sono ormai dei protagonisti storici della trasmissione di Maria De Filippi, come nel caso di Gemma Galgani.

La presenza della dama non verrà messa in discussione dato che da settembre sarà nuovamente pronta a mettersi in gioco per trovare di trovare quel principe azzurro che cerca ormai da anni.

Armando in bilico nel cast della prossima edizione di Uomini e donne

Tra i nomi in discussione, invece, figura quello di Armando Incarnato: a quanto pare la redazione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi non sarebbe certa di riconfermarlo nel cast.

Di conseguenza Armando potrebbe ritrovarsi a rischiare il posto e a lasciare spazio a una new entry.

Confermata, invece, la presenza di Roberta Di Padua, la dama che sa sempre come far parlare di sé, anche quando la trasmissione non è in onda su Canale 5.

Proprio in questi giorni si è lasciata andare a un apprezzamento nei confronti di uno dei fidanzati in gara a Temptation Island: un commento che ha scatenato un vespaio di polemiche sui social.

Tina non rischia il posto: retroscena sulla nuova edizione di Uomini e donne

Grande attesa anche per il ritorno di Tina Cipollari nel cast della prossima edizione di Uomini e donne: nessun rischio per lei, dato che tornerà a fare l'opinionista in trasmissione.

In queste settimane, infatti, si era parlato di un possibile debutto di Tina nel cast del parterre del trono over, ma così non sarà.

Tina continuerà a essere una delle opinioniste della trasmissione del pomeriggio di Canale 5 e al suo fianco continuerà a esserci Gianni Sperti.