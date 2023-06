Non accennano a placarsi le indiscrezioni su una concorrente di Temptation Island 2023.

Isabella Recalcati, infatti, in questi giorni è costantemente al centro del Gossip per segnalazioni o rumor che riguardano la sua partecipazione al reality-show e alle ambizioni televisive che avrebbe. Stando a quello che ha dichiarato Giusi Alemanno (un'aspirante protagonista del format che è stata scartata ai provini), la milanese sarebbe pronta a tutto pur di diventare un volto del piccolo schermo.

Aggiornamenti sul volto di Temptation Island

Isabella si sarebbe iscritta ai casting di Temptation Island senza dire nulla al compagno: questa è una delle tante cose che ha raccontato Giusi Alemanno a Fanpage il 28 giugno.

La ragazza, che ha rilasciato un'intervista sulla coppia protagonista del reality Mediaset, ha precisato di aver partecipato ai provini che si sono tenuti lo scorso marzo e di essere stata scartata all'ultimo momento dalla redazione.

Oggi, a distanza di pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata, la giovane ha voluto rendere pubblici alcuni particolari dell'incontro che ha avuto con Recalcati qualche mese fa.

"Lei ha inviato la partecipazione al programma a nome di Manuel, ma senza che lui ne sapesse niente", ha fatto sapere l'aspirante concorrente dello show di Canale 5.

Questi dettagli le sarebbero stati rivelati dalla stessa milanese nel corso delle ore che hanno trascorso insieme a Roma nell'attesa di scoprire se sarebbero rientrate o meno nel cast di Temptation 2023.

La frecciatina alla protagonista di Temptation Island

Stando sempre a quello che Giusi ha dichiarato a Fanpage, Isabella le avrebbe confidato di voler entrare a far parte del mondo dello spettacolo: "Lei è in cerca di visibilità, e il suo unico scopo è fare tv".

L'aspirante concorrente di Temptation Island, poi, ha punzecchiato anche Manuel descrivendolo come un ragazzo facilmente influenzabile, ovvero che farebbe tutto quello che la fidanzata gli "ordina" per il bene della coppia.

In merito al falò di confronto anticipato che Recalcati ha richiesto al termine della prima puntata, Alemanno si è detta convinta che Marascio non si presenterà e rimanderà il faccia a faccia finale a quando l'avventura in Sardegna sarà agli sgoccioli.

"Lei è disposta a tutto per entrare in tv, si candiderà a Uomini e donne o al Grande Fratello", ha aggiunto la ragazza che qualche mese fa ha conosciuto due degli attuali protagonisti del format condotto da Filippo Bisciglia.

Seconda puntata di Temptation Island il 3 luglio

Facendo una previsione su come si concludere il percorso di Manuel e Isabella a Temptation Island, Giusi ha detto: "Secondo me usciranno separati o, se decidessero di andare oltre i loro problemi, si lasceranno dopo la fine del programma".

Insomma, questa coppia continua a non convincere sia il pubblico che chi li ha incontrati per caso non molto tempo fa; in realtà, gli spettatori hanno empatizzato molto con il giovane tranviere durante la prima puntata, mentre la sua fidanzata è finita al centro delle critiche.

A non piacere alla gente a casa, infatti, è stato l'atteggiamento della milanese nei confronti del compagno, soprattutto quando lui ha raccontato che sta facendo di tutto pur di rendere felice la sua dolce metà (più lavori, sacrifici e regali che non si potrebbe permettere) ma lei non fa altro che lamentarsi della vita che fanno.

Stando a quello che ha dichiarato Marascio in tv, Recalcati ambirebbe ad andare a vivere in una casa lussuosa e con tutti i confort nel centro di Milano, un qualcosa su cui ad oggi il fidanzato non può accontentarla.