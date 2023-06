Cosa è successo tra Federico e Carola, e perché si sono detti addio dopo tre mesi di fidanzamento? È questa la domanda che si pongono i fan di Uomini e donne dopo aver appreso la notizia della rottura tra i due giovani volti della trasmissione di Canale 5.

Un addio che ha spiazzato i fan, dato che tra Carola e Federico sembrava che tutto stesse procedendo per il verso giusto. In queste ultime ore è stata proprio la ragazza a intervenire per far chiarezza su come stanno le cose.

Carola e Federico si dicono addio dopo Uomini e donne

La fine della relazione tra Federico e Carola si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno sui fan, i quali non si sarebbero aspettati un addio dopo tre mesi di fidanzamento.

Alla fine, però, le cose sono andate diversamente e la coppia ha scelto di mettere la parola fine alla convivenza e di intraprendere due strade differenti.

Una rottura che non è passata inosservata, al punto che in tanti continuano a chiedere spiegazioni alla coppia nata sui veri motivi che li hanno portati a dirsi addio.

Mentre Federico Nicotera preferisce perseguire la strada del silenzio, Carola ha scelto di intervenire in prima persona e fare chiarezza su questa situazione.

La verità di Carola sulla rottura con Federico Nicotera

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha così risposto alla domanda di un fan, che sui social le ha chiesto la verità sui motivi della rottura con Federico.

"Nessun tradimento o altro", ha precisato Carola, smentendo così le indiscrezioni legate a un presunto tradimento da parte di Federico nei confronti della fidanzata.

"Semplicemente abbiamo idee differenti che non riusciamo a far combaciare", ha aggiunto ancora Carola nel suo messaggio social, che in queste sta spopolando tra gli estimatori della coppia nata a U&D.

Carola diventa la nuova tronista di Uomini e donne?

Insomma sembrerebbe di capire che a distanza di tre mesi dalla scelta finale a Uomini e donne, Carola e Federico si sarebbero resi conto di non essere fatti per stare insieme, e per tale motivo hanno deciso di intraprendere due strade differenti.

Intanto in vista della prossima edizione del talk show dei sentimenti, prevista dal settembre su Canale 5, si vocifera che Carola potrebbe tornare a essere una protagonista.

L'ex fidanzata di Federico Nicotera sarebbe in lizza tra le papabili nuove troniste del programma Mediaset, che sarà in onda per tutta la durata della stagione tv 2023/2024.