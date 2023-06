Sono passati pochi giorni da quando un'altra coppia di Uomini & Donne si è lasciata: Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono detto addio tre mesi dopo la scelta, per motivi che fino ad ora sono rimasti privati.

Nel rispondere alle domande dei fan su Instagram, però, l'ex corteggiatrice ha smentito le voci di tradimento che sono circolate e ha svelato che la storia è terminata per idee differenti che non permettevano di pensare ad un futuro insieme.

Aggiornamenti sui ragazzi di U&D

Carola e Federico di U&D non si sono lasciati per un tradimento: è questa l'ultima notizia che è trapelata sull'ormai ex coppia e che anche la corteggiatrice ha confermato sui social network.

Nel primo pomeriggio di giovedì 29 giugno, infatti, Carpanelli ha deciso di rispondere alle domande dei follower di Instagram e l'argomento più gettonato è stato ovviamente l'addio a Nicotera. A un fan che le ha chiesto di svelare il motivo della rottura con il tronista romano, la giovane ha fatto sapere: "Nessun tradimento o altro".

"Semplicemente abbiamo idee differenti che non riusciamo a far combaciare", ha concluso la studentessa sul suo profilo personale

Per la prima volta da quando sia lei che Federico hanno ufficializzato la fine del loro rapporto, i curiosi hanno scoperto le cause dopo settimane di teorie, supposizioni e Gossip anche piuttosto pungenti.

Il silenzio del protagonista di U&D

Tra Carola e Federico, dunque, è finita perché hanno visioni diverse della relazione e di come vorrebbero che si sviluppasse in futuro.

Queste consapevolezze, però, i ragazzi le hanno raggiunte solo dopo tre mesi di convivenza: dal giorno della scelta negli studi di U&D, infatti, i due hanno deciso di andare a vivere insieme a Roma e sembrava che tutto procedesse per il meglio.

I fan della coppia, infatti, non si aspettavano un epilogo del genere e soprattutto non in tempo così rapidi: fino a un paio di settimane fa, infatti, il tronista e la corteggiatrice si scambiavano parole d'amore e dediche sui social network, come hanno sempre fatto da quando si sono fidanzati in televisione. Qualche mancato "like" reciproco, poi, ha messo in allarme i più attenti sostenitori dei "Nicotelli", tant'è che la giovane ha deciso di esporsi con una Instagram Stories in cui annunciava una crisi in corso.

Il flop del Trono Classico di U&D

Il fidanzamento tra Carola e Federico, dunque, è durato circa tre mesi: dopo una lunghissima frequentazione davanti alle telecamere di U&D (nella quale era coinvolta anche Alice Barisciani), i due si sono scelti lo scorso marzo tra lo scetticismo di molti dei presenti.

Se i fan hanno sempre fatto il tifo per la coppia ribattezzata "Nicotelli", gli opinionisti del dating-show avevano infatti espresso parecchi dubbi soprattutto sull'interesse della corteggiatrice. Tina Cipollari, in particolare, ha ipotizzato che ci sarebbe stato un addio record tra i due già quando hanno lasciato insieme lo studio e oggi, a distanza di qualche mese da quella "profezia", sembra aver avuto ragione.

Quando Carpanelli ha annunciato la crisi con il compagno (la notizia della rottura definitiva l'ha data Nicotera lunedì 26 giugno), la bionda vamp ha commentato con pungente ironia su Instagram: "Ma davvero? Non me l'aspettavo proprio".

Tra gli spettatori del programma di Maria De Filippi, inoltre, c'è già chi sostiene che Carola potrebbe tornare a settembre nell'inedita veste di tronista: visto che la relazione con Federico è finita, la studentessa potrebbe accettare di rimettersi in gioco nel ruolo di protagonista del Trono Classico 2023/2023.