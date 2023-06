Le anticipazioni di Un posto al sole, inerenti le puntate in onda su Rai 3 dal 3 al 7 luglio, rivelano che Nunzio Cammarota farà colpo sulla giovane infermiera Ada, nonché amica di Rossella. Quest'ultima, nonostante il bacio che c'è stato fra lei e Nunzio, deciderà di "fare da Cupido", aiutando l'amica. Intanto Lara avrà un altro confronto acceso con Marina, dopo che sarà riuscita a far assumere Ida come babysitter per il piccolo Tommaso.

Occhi puntati anche su Eduardo Sabbiese, il quale non solo si scontrerà con Alberto, ma rischierà di ritrovarsi in grossi guai.

Intanto Giulia Poggi finirà inconsciamente per accrescere i sensi di colpa in Rosa dopo un dialogo con lei.

Un posto al sole, anticipazioni fino al 7/7: Eduardo nei guai, blitz della polizia

Fra Edoardo e Alberto voleranno scintille. In seguito al faccia a faccia, Palladini metterà la sua ex con le spalle al muro. Clara, pressata, non potrà fare altro che domandarsi che cose fare a questo punto della sua vita, soprattutto per il bene di suo figlio Federico.

Nel frattempo ci sarà un nuovo blitz della polizia che rischierà di mettere in grossi guai Sabbiese, Rosa e la stessa Clara: alla fine quest’ultima deciderà di avere un confronto con Alberto.

Ida assunta come tata nelle prossime puntate di Un posto al sole

In casa Ferri circolerà un’aria alquanto inquieta a causa della faccenda riguardante Ida, la vera madre del piccolo Tommaso. Lara cercherà di prendere tempo e di spingerla verso Roberto, in modo che lui la assuma come baby sitter. Con le sue macchinazioni, Martinelli riuscirà a mettere in crisi le nozze fra Roberto e Marina, ma non ne sarà abbastanza soddisfatta e provocherà ancora una volta la sua rivale d’amore.

Intanto Castrese vuoterà il sacco, ammettendo i suoi sentimenti per Salvatore. In seguito Guido e Mariella cercheranno di spronare il ragazzo a essere sincero.

Anticipazioni di Un posto al sole: Rossella fa da Cupido fra Ada e Nunzio

Spazio anche a Silvia e Michele: i due ex coniugi saranno estremamente preoccupati per la figlia Rossella.

Quest’ultima, intanto, avrà una nuova amica di nome Ada, confidandole il momento difficile che sta vivendo sul piano lavorativo da quando Luca è diventato primario dell’ospedale San Filippo. Intanto la giovane Ada mostrerà interesse verso Nunzio Cammarota e Rossella cercherà di aiutare l’infermiera ad avvicinarsi a lui.

In tutto questo non mancheranno i problemi coniugali fra Eugenio e Viola, i quali finiranno per allontanarsi ancora di più. Ogni volta che ne avrà occasione, Viola se la darà a gambe. Tuttavia la situazione finirà per stancare suo marito.

Infine Renato tornerà a casa, mentre Luca De Santis si avvicinerà a Giulia.